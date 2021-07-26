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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشركة المصرية: نعمل في مجال التطوير العقاري منذ 16 عاما

طارق إسماعيل مدير
طارق إسماعيل مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية

قال طارق إسماعيل مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية لـ التطوير العقاري، إن الشركة تقدم عروضا ليست متوفرة لدى الغير، موضحا أنه بمجرد دفع 10% من قيمة التعاقد يحصل المتعاقد على مفتاح الوحدة.


وأضاف طارق إسماعيل، في حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، اليوم الاثنين: “لدينا عروض جديدة ونعمل في نظام الاستثمار الفندقي أي الاستثمار عن طريق الفنادق، وفيه تكون الوحدة ملكا للعميل ويتم أيضا استثمارها، إضافة إلى أن هناك موقع مميز في مرسى علم".


وتابع طارق إسماعيل ، أن الشركة سلمت ثلاثة مشاريع، والشركة تعمل في مجال التطوير العقاري منذ 16 عاما.
 

في سياق أخر، قال خالد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن تناول المياه الباردة تعمل على حرق السعرات داخل الجسم، متابعا: الجسم يعمل على معادلة درجة حرارة المياه لتتناسب مع درجة حرارة الجسم.


وأضاف "خالد غزالي"، خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد"، لدينا ما يقارب من 34 كورس، متابعا: كل حالة تختلف عن الاخرى ولهذا يجب أن نوفر كورس علاجي يناسب كل حالة.


وأوضح أن كورس الاناسيليوم يناسب أمراض ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، منوها غلى أن كورس الاناسيليوم يحتوي على ألياف طبيعية تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول والسكر.
 

ولفت إلى أن كورس الأناسيليوم يتكون من بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: "مجموعة مكونات في عبوة واحدة.

 

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري نباتات طبية، إن كورس الأناسيليوم يتكون من بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: "مجموعة مكونات في عبوة واحدة.

 

وأضاف خالد غزالي، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب تناول هذا الكورس قبل الغداء، مشيراً إلى أن الألياف الموجودة في الكورس تعمل على سد الشهية، من خلال غلق جزء كبيرة من المعدة، وبالتالي يتناول الفرد كميات قليلة من الطعام والشراب.

 

وأوضح استشاري نباتات طبية، أن الألياف الغذائية الموجودة في الكورس تعمل أيضاً على امتصاص المياه، وبالتالي تملء جزء كبير من المعدة، مما يؤدي إلى تناول كميات صغيرة من الطعام.

 

وتابع خالد غزالي استشاري نباتات طبية أن الألياف الغذائية الموجود في الكورس تعمل على الإلتصاق بالدهون الموجودة في الجسم، وتقوم بإخراجها مع الفضلات، وبالتالي لن يتأثر الجسم بكمية الطعام والدهون التي تدخل الجسم.

 

توت بري ومضادات أكسدة.. أحمد غزالي يوضح مكونات كورس الحرق
 

وقال أحمد خالد غزالي استشاري نباتات طبية، إن فقدان الوزن يتطلب نضوج فكري وقوة وإرادة، متابعا أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مواد طبيعية تعمل على حرق الدهون.
 

وأشار خالد غزالي إلى أن كورس الحرق الدبل يحتوي على التوت البري، الذي يعمل على تنشيط نظام الحرق بالجسم، ويساعد على تكسير الدهون والأكسدة.

وتابع استشاري نباتات طبية أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية، وتحويلها لطاقة .

وأشار إلى أن مريض السمنة يزداد في الوزن يوميا، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون، فيما بعد.في سياق أخر، قال خالد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن تناول المياه الباردة تعمل على حرق السعرات داخل الجسم، متابعا: الجسم يعمل على معادلة درجة حرارة المياه لتتناسب مع درجة حرارة الجسم.


وأضاف "خالد غزالي"، خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد"، لدينا ما يقارب من 34 كورس، متابعا: كل حالة تختلف عن الاخرى ولهذا يجب أن نوفر كورس علاجي يناسب كل حالة.


وأوضح أن كورس الاناسيليوم يناسب أمراض ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، منوها غلى أن كورس الاناسيليوم يحتوي على ألياف طبيعية تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول والسكر.
 

ولفت إلى أن كورس الأناسيليوم يتكون من بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: "مجموعة مكونات في عبوة واحدة.

 

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري نباتات طبية، إن كورس الأناسيليوم يتكون من بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: "مجموعة مكونات في عبوة واحدة.

 

وأضاف خالد غزالي، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب تناول هذا الكورس قبل الغداء، مشيراً إلى أن الألياف الموجودة في الكورس تعمل على سد الشهية، من خلال غلق جزء كبيرة من المعدة، وبالتالي يتناول الفرد كميات قليلة من الطعام والشراب.

 

وأوضح استشاري نباتات طبية، أن الألياف الغذائية الموجودة في الكورس تعمل أيضاً على امتصاص المياه، وبالتالي تملء جزء كبير من المعدة، مما يؤدي إلى تناول كميات صغيرة من الطعام.

 

وتابع خالد غزالي استشاري نباتات طبية أن الألياف الغذائية الموجود في الكورس تعمل على الإلتصاق بالدهون الموجودة في الجسم، وتقوم بإخراجها مع الفضلات، وبالتالي لن يتأثر الجسم بكمية الطعام والدهون التي تدخل الجسم.

 

توت بري ومضادات أكسدة.. أحمد غزالي يوضح مكونات كورس الحرق
 

وقال أحمد خالد غزالي استشاري نباتات طبية، إن فقدان الوزن يتطلب نضوج فكري وقوة وإرادة، متابعا أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مواد طبيعية تعمل على حرق الدهون.
 

وأشار خالد غزالي إلى أن كورس الحرق الدبل يحتوي على التوت البري، الذي يعمل على تنشيط نظام الحرق بالجسم، ويساعد على تكسير الدهون والأكسدة.

وتابع استشاري نباتات طبية أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية، وتحويلها لطاقة .

وأشار إلى أن مريض السمنة يزداد في الوزن يوميا، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون، فيما بعد.

طارق إسماعيل التطوير العقارى عروض جديدة الاستثمار الفندقي

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