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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. آخر مهلة لصرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الجاري

رواتب العاملين بالدولة
رواتب العاملين بالدولة

تنتهي  وزارة المالية اليوم الثلاثاء الموافق 27-7-2021، من عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الجاري لأكثر من 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة على مستوى الجمهورية من الجهات والهيئات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.


ومن المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين المحولة عبر حساباتهم عبر البنوك التي تعاقدت معها جهات عملهم، ضمن إجراءات الحكومة والجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا واستفادة المواطنين من الخدمات الرقمية ضمن التوجهات المتعلقة بتفعيل آليات الشمول المالي.


واستهدفت وزارة المالية على مدار 4 أيام سابقة من صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين ممن يخضعون لقوانين وكوادر خاصة؛ حيث تم تقسيم الوزارات والجهات التابعة والمستقلة لاستحقاقات صرف رواتب موظفيها على مستوى 3 مجموعات .


وصرفت وزارة المالية رواتب المجموعة الأولى بواقع 30 وزارة وجهة تابعة ومستقلة خلال يوم 12 يوليو الماضي ثم  ما يقارب 20 جهة ووزارة أخرى للمجموعة الثانية في التالي له وصولا لـ 13 وزارة وجهة ضمن المجموعة الثالثة والأخيرة خلال يوم 15 من يوليو الجاري.


وأصَّرت وزارة المالية على عمليات صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الجاري قبل مواعيدها المقررة قبل اصدار قرارات منح اجازة عيد الاضحى ووقفة عرفات المقررة بواقع 5 ايام من رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري في الفترة من 20 يوليو الجاري حتي 23 من نفس الشهر؛ نظرا لتدبير احتياجات الموظفين واسرهم خلال فترة العيد.


واستكملت وزارة المالية أمس عمليات صرف باقي رواتب الجهات التي لم تتقاض رواتبها، لليوم الرابع؛ ليتم انتهاء عمليات باقي الرواتب المتأخرة لكل الجهات حتى نهاية اليوم الثلاثاء. 

وزارة المالية مال واعمال قانون الخدمة المدنية الجهاز الإداري للدولة اخبار مصر صرف رواتب العاملين

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