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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعظيم الموارد المالية فى الكليات .. ندوة علمية بجامعة الفيوم

الشورة أثناء المحاضرة
الشورة أثناء المحاضرة بجامعة الفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بكلية التربية جامعة الفيوم ، اليوم برعاية الدكتور محمد فاروق عميد الكلية، وإشراف الدكتور آمال جمعة عبد الفتاح محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اليوم الأول من برنامج التوعية الشاملة أو برنامج التوعية خماسي الأبعاد ، الندوة العلمية الرابعة بعنوان إدارة الموارد المالية ، وحاضر في الندوة سيد الشورة  مدير الشؤون المالية بكلية التربية جامعة الفيوم.


وأقيمت الندوة في قاعة المؤتمرات بالكلية ، ودارت أهم محاورها حول  صنع القرار المالى لتحقيق أهداف الجامعة من خلال أنشطة تقوم بها من أجل الحصول على الايرادات وكيفية توزيعها بكفاءة عن طريق رسم السياسات المالية للاستخدام الأمثل لهذه الموارد عن طريق التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيه والرقابة .


وتقوم الجامعات فى ظل التحديات والمشكلات التى تواجهها، بتوفير موارد كافية لتأمين التعليم المناسب عن طريق زيادة الموارد الذاتية للجامعات، من تفعيل وتشغيل المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

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جامعة الفيوم الشورة الموارد المالية الكليات الجامعية

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