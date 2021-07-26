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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف الطريقة المثالية لتشغيل التكييف وعدد الساعات الآمنة

الطريقة المثالية
الطريقة المثالية لتشغيل التكييف وعدد الساعات الآمنة ..خبير ي

قال المهندس إبراهيم قشانة خبير كفاءة الطاقة، إنه يجب أن نتبع ٣ منهجيات عند تشغيل أجهزة التكييف، أولًا اختيار جهاز التكييف، ثانيًا التشغيل والصيانة، ثالثًا الاستعداد والجاهزية إذا حدث حريق أو مشكلة.

 

وأضاف قشانه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، أن المنهجية الأولى هى الوقاية فهي خير من العلاج من خلال اختيار الجهاز المناسب للغرفة أو المكان على أساس المساحة لتركيب الجهاز المناسب مع المكان بالإضافة إلى شراء الجهاز من مكان مضمون للتأكد من اختيار القدرة الحرارية المناسبة للمكان.


وأوضح قشانة، إنه من المهم أيضًا عند شراء جهاز تكييف التأكد من أن التجهيزات الكهربائية الموجودة فى المكان مناسبة لقدرة الجهاز الذى سوف تشتريه لتتحمل جهاز التكيف.

 

نصائح لشراء أجهزة تكييف

 

ونصح قشانة، عند شراء جهاز التكييف أن يكون بداخله شهادة ضمان ومن الضروري أن تختم من الشركة المصنعة للاطمئنان أن الجهاز تم تركيبه فى مساحة مناسبة له.

 

وأوضح قشانة، إنه من الضروري أن تتم عملية الصيانة بشكل دوري للاطمئنان قبل التشغيل من عدم وجود أى خلل لتشغيله بكفاءة وعدم حدوث أى كوارث، موضحًا إنه من الممكن أن يعمل 24 ساعة دون توقف ولكن من الضروري التأكد من صيانته لتجنب حدوث أى ماس أو شرارة تسبب أى كوارث.

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