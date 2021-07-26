تعليق جديد من وائل عبد العزيز على حالة شقيقته ياسيمن

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليقا جديدا خاص بتطورات حالتها الصحية بعد أن تعرضت إلى وعكة صحية شديدة.

شائعات

وقال وائل عبد العزيز : “بطلنا نرد على شائعات”.

وكان تردد أن ياسيمن عبد العزيز تعانى من الإصابة بتكيس المبايض وهو الأمر الذى تم نفيه جملة وتفصيلا.

تطورات حالة ياسمين الصحية

وسبق أن كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر":" الحالة الصحية لياسمين بدأت في التحسن ومن المقرر أن تعود للمنزل خلال أسبوع".

وتابع شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز:" الزيارة مازالت ممنوعة عنها نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها حاليًا، ولكن حالتها بدأت في التحسن".

وعما تردد بأن الفنانة تعرضت لخطأ طبي، أكد أن هذا الكلام سابق لآوانه وكل ما يهمنا الآن هو خروجها من المستشفى.

وطمأن وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها على حالتها الصحية وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وعلق “وائل” على تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلاً: “انا عايز اشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجه وعايز اشكر كل نجوم وكبار رجال الدوله في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي واختي” .



وتابع وائل حديثه، قائلاً: “ ياسمين عبد العزيز الحمد لله حالتها مستقرة وان شاء الله خروجها عن قريب”.

دخولها المستشفى

شهدت الأيام الماضية تطورات هائلة في حياة النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، بعد أن دخلت ياسمين المستشفى لإجراء عملية جراحية فتعرضت لمضاعفات خطيرة، جعلها حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية وقبل بدء عيد الأضحى مباشرة.

وبعد خمسة أيام من القلق والتوتر الذي عاشته أسرة ياسمين عبد العزيز، أعلن اليوم أحمد العوضي خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة واستقرار حالتها نسبياً.

أحمد العوضي كتب منشورا على حسابه الرسمي على فيسبوك يوضح فيه تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، وقال العوضي في منشوره: "الحمد لله یاسمین خرجت من الرعاية المركزة لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين خوفًا عليها حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة".

وأضاف أحمد العوضى: "اعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني شكرا ليكم كلكم علي دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم إليها..... ادعولها ربنا يكملها علي خير وتقوم بالسلامه" .