فنجادا يقود ورشة عمل لـ مدربي الزمالك غدًا

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن موعد ورشة العمل الفنية للمدربين، تحت قيادة البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري.



وأكد حامد أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إقامة الورشة الفنية غدا الثلاثاء بقاعة المحاضرات بمبني الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في تواجد جميع المدربين العاملين بقطاعات الكرة المختلفة.



وأشار حامد إلى أن الهدف من هذه الورشة هو حصول المدربين على أكبر قدر من الخبرات، نظرا لما يتمتع به البرتغالي من رصيد قوي من في هذا الأمر لتوليه الإدارة الفنية مع العديد من الأندية وتحقيق البطولات، ومنها كمدير فني للزمالك في الفترة الماضية .



واختتم بدر حامد بأن كل هذه الأمور تتم بالتنسيق مع الكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة الزمالك والكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.