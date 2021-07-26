عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خماسية نظيفة .. الزمالك يتقدم على منتخب القسم الثاني في الشوط الأول

الزمالك
الزمالك

انتهى الشوط الأول من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام منتخب القسم الثاني، بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب فندق إقامة الفريق في معسكره ببرج العرب بالإسكندرية.


سجل خماسية الزمالك في الشوط الأول كل من: طارق حامد وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي أحمد سيد "زيزو" (ركلة جزاء) وسيف الدين الجزيري في الدقائق 4 و11 و 26 و32 و40 على الترتيب.


وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم :- 
في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”
في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
 

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية .


ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع نظيره أبها السعودي في ثانية وديات معسكر برج العرب يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

نادي الزمالك طارق حامد سيف الدين الجزيري أشرف بن شرقي أحمد سيد زيزو

ترشيحاتنا

فرفشني يا ببلاوي.. حكاية سيارة 128 مع محمد هنيدي | صور

أخبار السيارات| مزاد سيارات حوادث جديد.. شيري تفوز بجائزة أكثر السيارات الصينية شعبية في روسيا.. تخفيضات جديدة على شانجان موديلات 2021

أسلم حديثا ولم يتعلم العربية ولا حفظ القرآن فكيف يصلي؟ الأزهر يرد

السيسي يوجه بتطوير منظومة المدارس الصناعية ورفع قدرات العاملين بها.. تفاصيل

انفوجراف| أبرز تصريحات وزير الزراعة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

خماسية نظيفة .. الزمالك يتقدم على منتخب القسم الثاني في الشوط الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

طفلة تقتل والدها.. مباحث الوادي الجديد تكشف غموض جثة مزارع بالخارجة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

مفاجآت وكواليس وصور.. القصة الكاملة لمقتل راقصة التجمع وعلاقة « لورديانا » بالقضية

التربية والتعليم: 9 أكتوبر.. بدء العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

فيديو

إسقاط الإخوان وتغيير النظام.. مظاهرات تجتاح تونس "فيديوجراف"

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ