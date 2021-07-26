خماسية نظيفة .. الزمالك يتقدم على منتخب القسم الثاني في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام منتخب القسم الثاني، بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب فندق إقامة الفريق في معسكره ببرج العرب بالإسكندرية.



سجل خماسية الزمالك في الشوط الأول كل من: طارق حامد وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي أحمد سيد "زيزو" (ركلة جزاء) وسيف الدين الجزيري في الدقائق 4 و11 و 26 و32 و40 على الترتيب.



وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم :-

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش”

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري



وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية .



ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع نظيره أبها السعودي في ثانية وديات معسكر برج العرب يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي لاستاد برج العرب.