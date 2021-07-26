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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مزاد سيارات حوادث جديد.. شيري تفوز بجائزة أكثر السيارات الصينية شعبية في روسيا.. تخفيضات جديدة على شانجان موديلات 2021

سيارات
سيارات

نشر موقع " صدى البلد " الإخبارى مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخباراً وتقارير جديدة عن عالم السيارات من أسعار و مواصفات وتقارير عالمية ، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تعرف على مزاد سيارات حوادث جديد .. تفاصيل

أصبحت مزادات السيارات الخاصة في مصر من أكثر أنواع المزادات فى المتابعة من قبل محبى السيارات ، لما تتميز به هذه المزادات من مميزات عديدة .

 

‏تصويت مليون مستهلك .. شيري تفوز بجائزة أكثر السيارات الصينية شعبية في روسيا

اعلن الحفل الروسي السنوي للسيارات لعام 2021 ، عن جوائزه الجديدة ، حيث حصلت العلامة التجارية الصينية شيري على لقب أكثر السيارات الصينية شعبية بفارق كبير على منافسيها .

 

لاول مرة .. ظهور لاندروفر رينج روفر سبورت 2023 أثناء اختبارها

اعلنت شركة لاندروفر منذ فترة كبيرة العمل على النسخة الجديدة من رينج روفر سبورت موديل 2023 الجديدة كلياً ، والتى تعتبر المنافس الاول لسيارات بي ام دبليو X5 و مرسيدس GLE المعاد تصميمهما .

 

تخفيضات جديدة على سيارات شانجان موديلات 2021 في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الصينية شانجان عن بدء طرح موديلات 2022 ، لبعض طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

 

تعرف على أهم أعطال نظام التبريد في السيارات

يعاني العديد من قائدي السيارات خلال فصل الصيف من مشاكل فى نظام التبريد بالسيارات، وبالتحديد ارتفاع درجة حرارة المحرك، وهى من أكثر الأعطال التي يعاني منها أصحاب السيارات.

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