الحضن الأخير..أم قتيل الـ 200 جنيه في شبرا الخيمة تكشف تفاصيل جديدة

لم يتوقع محمود ابن مدينة شبرا الخيمة أن خلافاته السابقة سوف تقوده إلى هذه النهاية المأساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت ولن يرى أسرته مرة أخرى تاركا والدته وأشقاءه الذين يعولهم فى ظروف صعبة بعد وفاة والدهم.

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" عايزين حقه .. أبوه لسه ميت ومحمود كان شغال وبيصرف علينا " بهذه الكلمات بدأت أسرة المجنى عليه الذى لقى مصرعه على يد 7 أشخاص فى شبرا الخيمة بسبب 200 جنيه أثناء وجوده أمام المنزل بمنطقة بهتيم فى شبرا الخيمة.



وقالت والدة المجنى عليه محمود طول عمره فى حاله وسبب الخلافات يرجع إلى 5 سنوات حيث قام بتأجير دراجة بخارية من محل المتهم وشهرته " كباكا" وعمل حادث بها وطالبه وقتها المتهم بدفع 500 جنيه ، مشيرة إلى أن والد محمود قام بدفع 300 جنيه من أصل المبلغ.



وأضافت والدة المجنى عليه أن المتهم انتظر محمود بعد فترة وقام بالتشاجر معه بالمطواة وتم ضبطهما وتم حبس محمود 7 شهور بعد تعديه هو الآخر بالضرب على المتهم وتم الإفراج عنهما بعد التصالح والتنازل عن القضية وخرجا قبل رمضان الماضى بأسبوع.



وتابعت : بعد ذلك مشينا من المنطقة عقب وفاة والد محمود بالسكتة القلبية وقبل العيد راح محمود يشوف أصحابه بالمنطقة ولكنه فوجئ بالمتهم يخطف من يده التليفون المحمول وقام بتمزيق جسده بالمطواة بمساعدة 6 أشخاص آخرين حتى لقى مصرعه".



وأشارت والدة المجنى عليه أنه قبل وفاته طلب منها أن تسمح له أن ينام فى حضنها، ولما سألته عن السبب قال "لأنك هتوحشينى"، وسلم على جيرانه وأقاربه وكأنه يودعهم ، مؤكدة أن محمود كان يجري وراء لقمة عيشه وكان بيشتغل في أى حاجة علشان يصرف علينا" مطالبة بالقصاص العادل من المتهمين.



وأضافت شقيقته: رغم أنه أصغر مني لكنه ملأ الفراغ الذي تركه والدنا بعد وفاته وكان يقودني ويحل مشاكلي، وذكرت أنه صلى معها العيد وحضنها بشكل غير متوقع وكان يحضر لهم كل ما يحتاجونه وكل ما تتمناه كان يحققه وكان مرح جدا معهم، وكان دائما يسأل عنها وكان يؤكد لنا أنه لن يكمل معهم وكأنه كان يعلم بوفاته.

بلاغ قتل

تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين بشارع مهني فى شبرا الخيمة بالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو "محمود" 20 عام على يد شخص يدعى "أحمد.م" 21 عام و 6 أشخاص أخرين بسبب خلافات مالية.



وتوصلت التحريات الى ان الواقعة بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم وكان الخلاف على 200 جنيه فحدثت بينهما مشادة كلامية، وخلالها تعدى المتهم على المجنى عليه بأخذ الهاتف المحمول منه في مقابل تسديد المبلغ فأقدم المجني عليه على طعن المتهم بإصابة بالغة وتم حبس المجني عليه، وصدر ضده حكم بالحبس وعقب قضاء المدة وخروجه تربص المتهم للمجنى عليه انتقاما لخلافهما السابقة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وقال عدد من شهود عيان على الواقعة، إن المجني عليه، كان جالس في الشارع، برفقة أصدقاء المتهم لنصب كمين للمجني عليه، بعد ذلك سمعنا أصوات مشاجرة داخل الشارع توجهنا إلى مكان الحادث، وجدنا المجني عليه ساقط على الأرض غارق في دمائه، وبه عدد تعدد طعنات متفرقة في جسده” في شبرا الخيمة .



وأضاف شهود العيان، أنه قبل ارتكاب الواقعة كانت تتعدى أقوال المتهم بكلمات بـ "هقتله لما يطلع من السجن"، حيث أن المجني عليه عندما ارتكب خطأ تم حبسه وقضي فترة العقوبة، لكن المتهم لم يعترف بهذا الحدث، وخطط وقام بقتل الضحية في وسط الشارع وأصابوا أهالي المنطقة بالرعب والفزع .