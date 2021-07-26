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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية تكشف عن طريقة كسر ثبات الوزن.. فيديو

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يتعرض للمضايقات خاصة عند عدم وجود ما يناسبه من الملابس، معقبة: “كلمة مفيش ملابس دي تضايق”.


وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة لتغير المكمل الغذائي مع مرور الوقت، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثبات في الوزن، لافتة إلى أن 90% من مرضى السمنة يحدث لهم ثبات في الوزن عند اتباع كورس غذائي معين.


ولفتت إلى أن مريض السمنة قد يجد صعوبة في خفض الوزن في أول شهر بسبب كثرة الأسئلة وعدم الثقة، ولكن بعد شهرين يكون مريض السمنة أكثر حرصًا من طبيب التغذية على اتباع نظام غذائي.


بالفيديو.. خبيرة: الشعب المصري لدية ثقافة جيدة حول كيفية خفض الوزن.. ولكن


قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يستجيب للطبيب عند وضع قائمة ممنوعات طويلة من الطعام، مشيرة إلى أن هناك أمكانية لخفض الوزن من خلال تناول أي نوع من الطعام ولكن بكيات أقل، معقبة :" علم التغذية علم كبير، وأنا أتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن ثقافة المجتمع المصري ترفض فكرة فرض عليه بعض الأطعمة المعينة، ولذلك لا يستجيب لأي نظام غذائي  يحتوي على ممنوعات ، مشيرة إلى أن الشعب المصري لدية ثقافة جيدة حول كيفية خفض الوزن ، ولكن أحيانًا لا ستطيع التحكم في شهيته.


ولفتت إلى أن خفض الشهية قد لا يصلح لخفض الوزن بمفرده في بعض الحالات، ولكن هناك امكانية لتناول بعض المواد التي تزيد من معدل الحرق إلى حد كبير.
 

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