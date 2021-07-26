بعد تحديد موعد الدراسة.. 10 فئات معفاة من المصروفات ومساعدات إستثنائية لهؤلاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية العام الدراسي الجديد ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوعا،

و شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التويه لسداد مصروفات الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر.

مصروفات المدارس الحكومية 2022 ورسوم دخول الامتحانات

ونص القرار على تحديد المصروفات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :

من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيه

من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي 200 جنيه.

من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي: 500 جنيه .

صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 و 5 سنوات): 200 جنيه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يسدد كل من يتقدم لـ الامتحانات العامة بمدارس التعليم الاساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية والدراسات التكميلية الصناعية المصروفات التالية :

رسم دخول امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي: 148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان.

رسم دخول امتحانات الثانوية العامة: 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 2 جنيه كرسم اضافي لدخول الامتحان للمرة الاولى أو الثانية، و202 جنيه للمرة الثالثة أو الرابعة.

رسم دخول امتحان دبلوم المدارس الفنية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيهات كرسم اضافي عن كل مرة من المرات الثلاث الاولى لدخول الامتحان + 15 جنيها مقابل خامات امتحانات عملية + 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج تورد لحساب المديرية.

رسم دخول امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية: 193 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم + 7 جنيهات رسم اضافي للامتحان + 15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية.

الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية

وطبقا للقرار الوزاري الذي وافق عليه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021 ، فإن الفئات المستثناة طبقا للقرار ممثلة فى الآتى:

نص القرار على أن تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية، وهي كالتالي:

1ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

3ـ الطلاب يتامى الأب.

4ـ أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.

5ـ أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

6 أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وبدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.

7ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

9ـ طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

10ـ أبناء شهداء، وضحايا، مفقودي، ومصابي العمليات الحربية والارهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار "45" لسنة 2020.

مساعدات نقدية استثنائية لمصروفات التعليم لأبناء الأسر الفقيرة

وفى سياق متصل ، نص قانون الضمان الاجتماعي في المادة 10 منه على أن :" تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:

1-مصروفات التعليم.

2-مصروفات الجنازة.

3-مصروفات الوضع.

4-الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.

5-حالات الكوارث والنكبات الفردية.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير