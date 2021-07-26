التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي بيراميدز والبنك الأهلي بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ23 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وبدأ بيراميدز بالضغط المتواصل علي فريق البنك الأهلي من أجل إحراز هدف مبكر لإرباك صفوف فريق البنك .

واستحوذ فريق بيراميدز على الشوط الأول، ولكن فشل فى تسجيل هدف بسبب غلق المساحات أمام فريق الأهرامات .

وأهدر فريق بيراميدز فرصة هدف فى الدقيقة 13 عن طريق محمود حماده بعد تمريرة رائعة بالكعب من إسلام عيسى ليسددها حمادة بقوة فتصطدم بالقائم الأيمن وترد دون متابعة جيدة من لاعبي بيراميدز .

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

ويحل نادي البنك الأهلي، ضيفا على نظيره بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٣ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:



حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - محمود صابر - إسلام عيسى - محمود حمادة

خط الهجوم: دودو الجباس



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - محمود وادي - محمد فاروق - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - عمر جابر