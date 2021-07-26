مستشفى العزل الجامعي بطنطا تسجل صفر إصابات كورونا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تسجيل مستشفى العزل الجامعي صفر فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ يونيو ٢٠٢٠ بعد تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس التى تستقبلها المستشفى ووصولها إلى نسبة صفر فى المائة.



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وأشاد رئيس الجامعة بجهود وكفاءة فربق الطب الوقائى بالمستشفى ودوره فى مواجهة الفيروس والحد من انتشاره وتقديم رعاية طبية بأعلى جودة للمصابين.



وأشار د.محمود ذكى إلى حرص الجامعة على دعم مستشفى العزل الجامعى وتوفير الامكانيات اللازمة له لخدمة المرضى، موضحا أنه تم رفع مستوى الإجراءات الاحترازية فى مواجهة الفيروس وتوفير احتياجات مستشفى العزل الجامعى من الأدوية والمستلزمات ‏وتوفير كميات من الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية من الماسكات والمطهرات والمنظفات وبدل العزل وجميع احتياجات الأقسام لمواجهة الفيروس، وتوفير فريق للتواصل مع حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا على مدار 24 ساعة.