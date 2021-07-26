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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

صدى البلد

 

في عصر طغت فيه التكنولوجيا على كل شيء وجدنا من فوائدها أموراً ساعدت البشرية على التواصل الكامل في كل تفاصيل الحياة واستفاد الكثير منها وفي كل المجالات بلا شك.

وكما هو الحال مع بقية مغريات العصر الحديث، فإن الاستخدام المفرط لوسائل ل السوشيال ميديا غير مفضل، ولا يُنصح به، لكن في الوقت نفسه سيكون من الخطأ القول إن وسائل التواصل الاجتماعي سيئة بشكل عام، لأنه من الواضح أنها قد تحقق فوائد لا تُحصى في حياتنا.

ولكن في المقابل فقد أصبحت السوشيال ميديا مرتعاً لغير المتخصصين في كل المجالات نجد أشخاصاً ليسوا من أهل الخبرة ولا العلم يقدمون محتوياتٍ تؤثر بالسلب على شبابنا والأمرُ من ذلك عندما نجد من أبنائنا من يسير على خطاهم ويحاول تقليدهم.

ورغم التواصل الاجتماعي بين الأشخاص عبر وسائل التواصل، إلا أنه يظل تواصل افتراضي ويفقد الكثير من الأشخاص التواصل الاجتماعي الحقيقي، وقلة المقابلات مع الآخرين وعدم الاندماج في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، ومن هنا يميل مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط إلى العزلة مع الآخرين والميل إلى الوحدة.

حقاً أنه السلاح الآخر التكنولوجيا ومن هنا فإننا نأمل بوضع العديد من الضوابط التي تحدد المحتوى الذي يجب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

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