البنك المركزي: ارتفاع حجم طباعة النقود لـ691.6 مليار جنيه في 4 أشهر

ارتفع حجم طباعة النقد في مصر بنهاية أبريل الماضي إلى 691.623 مليار جنيه بعد أن اقترب من 650 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة بلغت 91.623 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن حجم النقد المطبوع نسبة للناتج المحلي الإجمالي بنهاية أبريل الماضي وصل لـ 11.5% بعد أن اقترب من 11% بنهاية العام الميلادي الماضي.



وطبع البنك المركزي عملة الـ200 جنيه بقيمة 442.512 مليار جنيه في أبريل الماضي بعد أن كانت تكلفة طباعتها في ديسمبر الماضي قد وصلت لـ 425.15 مليار جنيه.



وبلغت تكلفة طباعة عملة الـ100 جنيه نحو 194.35 مليار جنيه في ابريل الماضي بعد ان كانت 172.4 مليارا في ديسمبر السابق.



ووصل حجم طباعة عملة الخمسون جنيها نحو 31.9 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي بعد ان كانت 30.95 مليار جنيه في ديسمبر السابق.



وسجل حجم تكلفة طباعة عملة العشرين جنيها نحو 9.5 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 8.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

