سند جوه وبره الملعب.. شاهد | عمرو السولية يساعد حمدي فتحي في ارتداء "بدلة الفرح"

حرص عمرو السولية نجم النادي الأهلي، على مساعدة حمدي فتحي نجم المارد الأحمر، في ارتداء بذلة الفرح بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
ويحتفل حمدي فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بذلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.
وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته لروان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.
وكان حمدي فتحي غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.