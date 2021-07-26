سند جوه وبره الملعب.. شاهد | عمرو السولية يساعد حمدي فتحي في ارتداء "بدلة الفرح"

حرص عمرو السولية نجم النادي الأهلي، على مساعدة حمدي فتحي نجم المارد الأحمر، في ارتداء بذلة الفرح بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

ويحتفل حمدي فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بذلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته لروان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.

وكان حمدي فتحي غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.



Image1_7202126201930141641554

Image1_7202126201910340174231

220772763_960461157857740_6708332632035923767_n

222795854_256111395988933_8927717181629055071_n

224159525_341518047450239_7046417504510516482_n

223774474_203332491806090_5110909655158335226_n

3497001211627320324

5228377691627321263

223235244_1008615309966639_2693132921720142549_n