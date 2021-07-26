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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: قيس سعيد لا ينتمي إلا لوطنه وشعبه في تونس.. فيديو

ميري
ميري

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ، إن مصر هي كلمة السر في الحفاظ على المنطقة مؤكدا أن الشعب المصري والجيش المصري أفشلوا مخطط الإخوان عام 2011.

 

وأضاف ميري خلال لقائه في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز "، أن تجربة مصر مع الاخوان انتقلت إلى تونس والشعب التونسي ثار ضد هذا الحكم لان الاخوان في تونس كانوا يريدون ان يكون الرئيس لعبة في أيديهم .

 

وأوضح ميري ، أن الاخوان تخيلوا عند انتخاب الرئيس قيس سعيد أنهم أحضروا دمية لرئاسة حكومة تونس ، مؤكدا أن الإخوان وصلوا في تونس سابقا إلى مرحلة التمكين .

 

وتابع: المشيشي نفذ مخططات الإخوان بالكامل في تونس ، لافتا ان قيس سعيد لا ينتمي إلا لوطنه وشعبة في تونس.

 

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قال خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة الاثيوبي خلقت نوعاً من الطمأنينة لدى الشعب المصري.

 

وأضاف ميري ، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى المذاع على فضائية ام بي سي مصر، ان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضح وقاطع ومحدد بأن مصر عندها قدرة سياسية وعسكرية واقتصادية وان الامن القومي المصري بالاضافة الى الامن القومي المائي لانه جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري لا يستطيع احد المساس به على الاطلاق.

 

وتابع ميري: "لدينا قيادة بنثق فيها ولديها المعلومات كاملة فى موضوع السد ولديها العديد من الخيارات المتاحة والمتعددة، مضيفاً أن مصر تقدر تستخدم كل الخيارات وفقاً للمعطيات والحقائق الموجودة على الارض.

 

وأردف ميري: " دورنا أن نساند قيادتنا وواثقين من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالامن القومي المصرى والامن القومي المائي خط احمر ومفيش نقطة مياه هتنقص من شعب مصر عمرنا ما هنجوع ولا نعطش وربنا حافظ مصر وجيش مصر خير اجناد الارض والشعب المصري".

 

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تقدم كيان شباب مصر، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة.

 

ووجه كيان شباب مصر في تصريحات له، الشكر أيضا لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويمتد الشكر لمسئولي حياة كريمة على عظمة التنظيم وحسن العرض للمادة الفيلمية عن فاعليات مؤسسة حياة كريمة خلال عامين .

 

وتابع: "كما نؤيد نحن كيان شباب مصر وبشدة فكرة الكيان الجديد الذي طال انتظاره وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وإنه شرف لنا أن نعلن انضمامنا إلى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، ونعدكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانة هذا الكيان العظيم

خالد ميري حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي سد النهضة الرئيس السيسي الجيش المصري الشعب المصري

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