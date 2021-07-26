برلماني: ما يحدث في تونس ثورة حقيقية لتصحيح الأوضاع

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد استجابة لمطالب الشعب، وكل ما يحدث في تونس هو ثورة حقيقية، وذلك بهدف تصحيح الأوضاع التى كانت سبب فى تخريب البلاد واختطاف الدولة من قبل حركة النهضة الإخوانية.

وأضاف "فتحي"، خلال بيان له، أن حالة الغضب التي كانت موجودة في الشارع التونسي، تحولت إلي فرحة وسعادة غامرة ، بعد قرارات الرئيس التونسي، مساء الأحد من إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن حركة النهضة ارتكبت جرائم كثيرة فى حق الشعب التونسى والتي نتج عنه تردى اقتصادى كبير، والقيادة التونسية اتجهت إلي تصحيح المسار وتحقيق رغبة الشعب بالتخلص من هذه الحركة وإنهاء التمدد الاخواني في البلاد.