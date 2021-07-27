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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 692 مليار جنيه حجم التعاملات المالية في 4 أشهر

مرتبات ونقود
مرتبات ونقود

ارتفع حجم النقد المتداول خارج خزانة الجهاز المصرفي إلي 692.4 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 650.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق.


وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تثبيت حجم طباعة واصدار العملات المعاونة بصورتيها المعدنية والورقية عند 735 مليون جنيه علي مدار الـ 4شهور السابقة علي التوالي.

 

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وبلغ حجم طباعة العملات الورقية في الفترة من ديسمبر حتي إبريل من العام 2020/2021، عند 39 مليون جنيه، وكذلك اصدارات العملات المعدنية لتصل لـ 696 مليون جنيه.


ووصل إجمالي تداول عملة الـ200 جنيه نحو 442.512 مليار جنيه في ابريل الماضي مقابل 425.15 مليار جنيه في ديسمبر السابق.


بينما بلغ حجم تداول عملة الـ100 جنيه نحو 194.35 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 172.4 مليار جنيه في ديسمبر 2020.


وثبت البنك المركزي المصري من عمليات تداول عملة الـ 25 قرشا عند 177 مليون جنيه في الفترة من ديسمبر حتي إبريل من العام المالي 2021/2020.


وبلغ حجم تداول عملة النصف جنيه نحو 571 مليون جنيه في إبريل الماضي بعد ان كان 557 مليون جنيه في ديسمبر السابق.


ووصل حجم تداول عملة الـ50 جنيه نحو 31.9 مليار جنيه في إبريل 2021 ومقارنة بنحو 31 مليار جنيه في ديسمبر السابق.
 

البنك المركزي مال واعمال الجهاز المصرفي النقد المتداول

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