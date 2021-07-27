دلال محمود: حظر التجوال في تونس يهدف للسيطرة على حالة العنف السائدة..فيديو

قالت الدكتورة دلال محمود، مديرة برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للدراسات، إن الجيش التونسي يهدف لحماية الدولة والشعب التونسي داخليا وخارجيا ، مؤكدة أن حركة النهضة الإخوانية دعت أنصارها إلى التظاهر والاحتجاج.

وأضافت دلال محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن حركة النهضة تدعو للتظاهر والاحتجاج والنزول إلى الشارع؛ وهذا يعني أنها تسعى للتصعيد؛ لأنه هو المخرج الوحيد لها، ودور الجيش التونسي هو منع هذا الأمر.

واوضحت محمود ، أن حظر التجوال في تونس من شأنه السيطرة على حالة العنف السائدة هناك، مؤكدة أن الجيش يستطيع الحد من الاقتتال الداخلي، ومنع تصاعد العنف المتبادل .

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قال باسل الترجمان ، المحلل السياسي التونسي، إن قرارت الرئيس قيس سعيد؛ جاءت نتيجة للفشل الذي أصاب المنظومة التونسية جراء حكم جماعة الإخوان، لافتا إلى أنه وبعد صدور تلك القرارت؛ خرج الشعب التونسي فى الشارع للاحتفال والتهليل ترحيبا بها.

وتابع باسل الترجمان، ، أن ما جري فى تونس ليس إنقلاباً وإنما شأن داخلي تونسي والإدارة الأمريكية لن تتدخل من قريب أو بعيد .

وأوضح باسل الترجمان، أنه سيتم إعادة تفعيل المؤسسات فى تونس وإعادة الثقة لموظفيها لأنه كان هناك حالة من الإنكسار بين الموظف والمواطن ومؤسسات الدولة وسيتم إلغاء القوانين التى كان بها استهداف للسيادة التونسية بشكل خطير وغير مقبول، وليس هناك تهديايت أو أطراف ممكن أن تصل للعنف، معقباً أن التحدي أصبح اقتصادي لتعمير تونس.

وأكد باسل الترجمان، أي قضية يجب تجاوزها ولا نعطي جماعة الإخوان حجم أكبر من حجمهم وهذه الصفحة ستنطوي من تاريخ تونس، موضحاً أنه سيمون هناك حكومة مصغرة تقوم بإدارة الشأن العام خلال هذه المدة فى انتظار ما سيتم الإتفاق عليه مع مؤسسات العمل المدني وكل الجهات المعنية.