نائبة تونسية : الشعب التونسي ينتظر تحقيق تطلعاته بعد إبعاد الإخوان ..فيديو

قالت النائبة عبير موسى رئيس الحزب الدستوري التونسي الحر، أن الشعب التونسي الآن ينتظر تحقيق تطلعاته، وذلك بعد إبعاد الإخواني الغنوشي من رئاسة البرلمان، والشروع في مرحلة سياسية جديدة تتضمن إصلاحات جوهرية عبر خارطة طريق واضحة.

وأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن قرارات قيس سعيد تفتح آفاقا جديدة أمام تونس لتدارك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تتعرض لها بسبب السياسات المدمرة والمخربة للوطن التي تطبقها جماعة الإخوان.

وشددت على أن مهاجمتها وإصراراها الدائم طول فترة عمل البرلمان لمناهضة الإخوان، كان نابعاً من حبها للوطن قائلة : " رد جميل لتونس كونها معروفة دولة تحترم حقوق المرأة ومنذ تأسيس تونس وهي دولة تحترم على مدار تاريخها القيم والمبادئ للنظام الجمهوري".

وتابعت أن الإخوان لا يؤمنون اصلاً بفكرة الدولة الوطنية بل لديهم مشروع تخريبي قائلة : الوطن بالنسبة لهم عبارة عن حفنة من التراب العفن وليست له أي قيمة ".



وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالخطر على الدولة التونسية والسيادة الوطنية والأمن القومي ونموذج المجتمع التونسي قائلة : " هذا الخطر موجود وممارستهم وتدميرهم الممنهج للمؤسسات الوطنية ورغبتهم في شل القوانين والتشريعات ومن ثم بات إبعادهم واجباً واجباً وطنياً إعادة تونس إلى نموها صورتها الناصعة أمام العالم التي قاموا بتلويثة .



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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مواقف متناقضة في تونس، مؤكدا أن عناصر الإخوان شبهوا الرئيس التونسي قيس سعيد بـ عمر بن الخطاب واليوم تقول عليه إنقلابي.

وأكد أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن النفاق أصل جماعة الإخوان الإرهابية، متسائلا: "إزاي حد يصدقهم، وبمجرد ما ياخد قرارات لصالح بلده يقولوا عليه إنقلابي.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورا تحمل تصريحات لعناصر الإخوان التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد ما يحدث في تونس لـ الرئيس التونسي قيس سعيد.



فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لحوار بين ضابط جيش تونسي مكلف بتأمين مبنى البرلمان، مع أعضاء الإخوان أمام البرلمان التونسي.



فيما قال رئيس تونس قيس سعيد إن القرارات التي اتخذها كانت بناء على الدستور وأتعجب ممن يتحدثون عن "انقلاب".

وأضاف قيس سعيد، اليوم الاثنين، في كلمة للشعب التونسي بعد سلسلة قرارات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة "لن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة".

وتابع الرئيس التونسي "المسؤولية اقتضت أن ألجأ إلى الفصل 80 من الدستور"، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح مع من نهب أموال الدولة.

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وأكمل تصريحاته قائلا "اليوم تحملت المسؤولية، ونتحمل المسؤولية التاريخية، ومن يدّعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع نفسه في القانون".

وأكد قيس سعيد أن الأوضاع في تونس بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة.

وطمأن سعيد الشعب التونسي قائلا ''اطمئن التونسيين.. أطلب منهم عدم المواجهة في الشارع.. فما ناس تصطاد في الماء العكر''.

وقال خلال اجتماعه اليوم بممثلي منظمات المجتمع المدني 'فما ناس تحب الفوضى والدم.. انتبهوا إلى هؤلاء.. كونوا عقلاء''.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارا بفرض حظر التجوال في تونس من السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة شهر.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس التونسي، أمس الأحد، تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك إعمالاً للفصل 80 من الدستور التونسي.

ونالت الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد دعما واسعا من قبل الشارع التونسي والأحزاب والحركات السياسية داخل البلاد.

فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، صباح الاثنين، مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين المواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وأنصار حركة النهضة الإخوانية الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو.

وهاجم متظاهرون معارضون لحركة النهضة الإخوانية، الاثنين، موكب رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورشقوه بالحجارة أثناء اعتصامه داخل سيارته أمام البرلمان التونسي.

