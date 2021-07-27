خبير اقتصادي تونسي يكشف أوجاع الاقتصاد التونسي.. فيديو

قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي أن المواطن التونسي عاش ترد اقتصادي غير مسبوق تمخض عنه غلاء في المعيشة وإرتفاعاً كبيراً في الأسعار وتضخماً مالياً كبيراً وبلغت الأزمة ذروتها بعدم مقدرة الحكومة على صرف أجور العاملين وتأخير الرواتب عنهم .

تابع سعيدان في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : " صعوبات أخرى تتعلق بتصاعد الدين الخارجي وآخر التزامات خارجية للدولة التونسية قامت بسدادها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لكن المشكلة أن طريقة السداد الصعبة التي قامت بها الدولة تعكس حجم الازمة المالية الطاحنة حيث قامت الدولة باقتراض مبلغاً في يوم الثاني والعشرين من يوليو لسداد الالتزام المالي القرض الآخر في الثالث والعشرين من نفس الشهر وبالتالي فإن سداد القرض تم بمقابل قرض آخر "

واصل : " إذا لم تكن الحكومة وقتها قد أقدمت على هذه الخطوة عندما قامت بسداد القرض بقرض آخر كون القرض الأول بضمان الولايات المتحدة والتي كانت ستقوم بالسداد نيابة عن تونس في حال فشل الحكومة التونسية في السداد مما كان سيكون حدثاً كبيراً يؤثر على السمعة الاقتصادية للبلاد و ملاءتها المالية أمام العالم والمؤسسات الدولية ".

كاشفاً أن التزامات الدولة خارجياً لم تنته فالدولة التونسية أمامها عبء آخر في سداد مستحقات أخرى مستحقة خارجياً في الخامس من أغسطس القادم بما يعكس تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ".

أكمل :" البطالة تعيش إرتفاعاً وتصاعداً غير مسبوق بسبب أن ركائز الاقتصاد التونسي تعرضت لضربات موجعة سواء في قطاع التعليم الذي يمثل رافداً رئيسياً ومقوماً في تحقيق النمو الاقتصادي التونسي عبر الاستثمار في رأس المال البشري تم تدميره بشكل كبير بالاضافة لانهيار المنظومة الصحية وقطاع العدالة والقضاء فضلاً عن الأمن والمؤسسات العمومية للبلاد مثل الكهرباء والماء ومرافق الدولة شهدت تدهوراً كبيراً "

مشدداً أن تلك الأوضاع فاقمت من ديون تونس الخارجية ووصلت لحد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية التونسية قائلاً : "وكالات التصنيف الدولية خفضت تصنيف الاقتصاد الدولي تسع مرات على مدار عشر سنوات والرسالة الأهم في هذه التخفيضات الائتمانية الدولية للاقتصاد التونسي أنه لا يوجد من إلتقط هذه الرسالة بأن الوضع الاقتصادي بات صعباً والكل استمر وتمادى في تحقيق مصالحه الشخصية على حساب الدولة على مدار تلك السنوات العشر " .

