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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الإسكندرية: 165 عقارا مائلا وكلهم نتيجة للعشوائية التي كنا فيها

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أخر تطورات العقار المائل بحي الجمارك، مؤكدا أن 165 عقار مائل وكلهم نتيجة للعشوائية التي كنا فيها.

 

وأضاف محمد شريف، في حوار مع مراسل برنامج على مسئوليتي، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الجمهورية الجديدة هدفها القضاء على العشوائيات، لافتا إلى أن عقار حي الجمارك المائل يتم حاليا إزالة 10 أدوار منه والعقار ليس لديه أي ترخيص.

 

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن كل من جاء منه تقصير في هذا الأمر سيتم ضبطه من قبل رجال الأمن.
 

 

في سياق آخر، كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  تفاصيل الإقبال الكبير علي شواطئ محافظة الإسكندرية خلال إجازة العيد الأضحى.

 

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  لدينا مليون زائر بشكل يومي في محافظة الإسكندرية واستقبلنا 4 ملايين مواطن في الإسكندرية  خلال  أيام عيد الأضحى".

 

وأوضح اللواء محمد الشريف:"  هناك توافر السلع الغذائية في محافظة الإسكندرية ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على أرواح المصريين والمصطافين".

 

وأشار محافظ الإسكندرية إلي أن جميع الشواطئ يعمل بها منقذون للحفاظ علي حياة المواطنين من الغرق.


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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عدد المصيفين الذين أتوا إلي الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى مليون مصيف يوميا، مؤكدا أن جميع الشواطئ مطبق بها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دى ام سى " ، أن الإسكندرية بها الآن شاطئ مجاني بالإضافة إلى 7 شواطئ قمنا بتخفيض تذكرة الدخول ووصل سعرها إلى 5 جنيهات فقط وهذا ساعد على جذب عدد اكبر من المصيفين.
 

وأوضح محمد الشريف، أن حرمان المصيفين العام الماضي من المصيف جعل لديهم شغفا كبيرا هذا العام، لافتا إلى أن الشواطئ تعمل من الساعة 8 صباحا حتي وقت الغروب وبعدها يتم إخلاؤها لمنع حدوث حالات غرق.

 

وتابع: حالات الغرق تحدث بعد الفجر تماما وبالتالي المنقذون لا يكونون متواجدين لأن فترة العمل من الساعة 8 صباحا وجميع الشواطئ بها منقذون لمنع حدوث أي حالة غرق ويجب اتباع التعليمات لمنع الغرق ومنها الالتزام بمواعيد عمل الشواطئ حتي تكون فرق الإنقاذ متواجدة.

محمد الشريف العقار المائل محافظ الاسكندرية

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