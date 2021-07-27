الأولمبية المصرية: نرفض دعوة المحاسبة.. ونطالب بدعم الجميع في الأولمبياد

رفض هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية دعوات المُحاسبة من الجماهير بعد إخفاق العديد من اللاعبين في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقال هشام حطب فى تصريحاته لقناة "الحدث" :"الدولة تحاسبنا بناءً على الإعداد الجيد جداً والعلمي والموضوعي الذي نتبعه، والحساب لا يكون على النتائج فقط".

وأضاف حطب :"الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة لمنتخب اليد رغم أنه لم يحقق المركز الأول أو الثاني أو الثالث، وحقق المركز السابع في مونديال اليد بمصر".

وتابع رئيس اللجنة الأوليمبية :"يحاسبنا من له حق الحساب فقط، وبشكل موضوع، نقوم بإعداد اللاعبين بشكل علمي وفقاً لأحدث المناهج، وننتظر توفيق الله".

وحققت مصر ميداليتان برونزيتان في لعبة التايكوندو لتتحرك من الخانة "صفر" وتقتحم جدول الميداليات في طوكيو 2020 مع مزيد من الطموحات لإضافة المزيد من الميداليات.

وأنهى حطب :"نطلب مساندة الجميع، سواء من كان على دراية بالألعاب أو لا، الشارع الرياضي يجب أن يدعم الجميع، لأن المنافسات ما زالت مستمرة".