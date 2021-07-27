مواصفات وأسعار فيات X500 موديل 2021 في مصر

تنتمي النسخة فيات X500 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV متوسطة الحجم، حيث تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات وهم POP STAR و LOUNGE و الفئة الثالثة كاملة التجهيزات SPORT AWD.

مواصفات السيارة فيات X500 موديل 2021

تستمد فيات X500 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلب العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

و مع هذه التجهيزات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة فيات X500 موديل 2021

تتوسط قمر القيادة الخاصة بـ فيات X500 موديل 2021 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، مع موقود حركة مالتي فانكشن متعدد الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي، و نظام صوتي و ترفيهي يصل لـ 8 مكبرات صوتية، و فتحة سقف بانوراما.

و تضم فيات X500 موديل 2021 باقة من وسائل الامن و الحماية مثل، منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD، و وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى بعض التجهيزات مثل مستشعرات ركن، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مثبت سرعة، و رز تفعيل و إيقاف المحرك، و كاميرا خلفية، و حساسات مطر، و برنامج التنبيه عند مغادرة المسار.

أسعار فئات السيارة فيات X500 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل POP STAR 2021محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 384,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LOUNGE 2021محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 434,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل A/T SPORT AWD 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 489,900 جنيه.