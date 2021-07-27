إستكمال محاكمة 8 متهمين في خلية داعش حلوان .. اليوم

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.