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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عطل مفاجئ.. أفضل 5 خطوات لقائدي السيارات مع هذه المواقف

عطل مفاجئ .. افضل
عطل مفاجئ .. افضل 5 خطوات لقائدي السيارات مع هذه المواقف

يتعرض البعض من قائدي السيارات إلى العديد من المواقف على الطريق، ربما تكون أعطالا بسيطة يسهل التعامل معها، أو مشكلات كبيرة تتطلب التدخل الفني السريع، أو تكون لها علاقة بأخطاء أثناء السير والقيادة، وربما تكون أعطالا مفاجئة، وذلك مع تنوع أشكالها وصورها، ولكن يبقى السؤال الأبرز في هذا الموضوع وهو كيف نتعامل مع هذه المواقف؟

 

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل 5 خطوات لقائدي السيارات للتعامل مع المشكلات الطارئة.

1 – نفاد البطارية

 

قد تتعرض بطارية السيارة إلى نفاد مفاجئ في الطاقة، بسبب الاستخدام المفرط أو انتهاء عمرها الافتراضي، ولكي نتغلب على هذا الموقف فلابد أن يكون معنا كابل إمداد الطاقة، والذي يتم توصيله عبر بطارية سيارتك أو أي سيارة أخرى، و ذلك لأخذ شحنة مؤقتة تمنحك أفضلية السير إلى أقرب مركز لبيع البطاريات لشراء بطارية كهربائية جديدة.

 

2 – ارتفاع درجات الحرارة 

 

في حالة تعرض سيارتك إلى حالة من ارتفاع درجات الحرارة فلابد أن تتوقف تمامًا عن السير، والتأكد من عمل مروحة التبريد بكفاءة، إلى جانب الكشف على مستوى المياه داخل الردياتير والقربة البلاستيكية الجانبية، ولكن كن حذرا من اندفاع المياه حتى لا تتعرض إلى مشكلات الاحتراق، ثم قم بتزويد السيارة بالمياه اللازمة، وفي حالة تكرار هذه المشكلة مرة أخرى فلابد أن تقوم بغسيل دورة التبريد، أو الكشف عن ثرموستات السيارة.

 

3 – تلف الإطارات 

 

قد يتعرض قائد المركبة إلى مشكلة خطيرة وهي انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة، ولكي نتفادى هذه المشكلة فلابد أن نطمئن على حالة الإطار جيدًا واتباع المواعيد الدورية لتغييرها، أما في حالة انفجار الإطار فلابد أن تتحكم في عجلة القيادة جيدًا، وعدم الضغط على دواسة الفرامل نهائيًا إلا بعد أن تستقر السيارة وتفقد سرعتها تدريجيًا.

4 – أعطال الطريق 

 

إذا تعطلت سيارتك يجب أن تختار نقطة آمنة على الطريق للاصطفاف، وقم بتفعيل شارة الانتظار لتنبيه السيارات القادمة وعدم الوقوع في مشكلات التصادم، مع إظهار المثلث العاكس للضوء كإشارة تحذيرية أيضا، حتى تتدارك الموقف وكشف العطل إن أمكن، وفي حالة التوقف التام فلابد أن تلجأ إلى أحد أوناش الإنقاذ السريع ولكن تأكد أن تكون هذه الأوناش موثوقا بها.

 

5 –تفادي الأعطال 

 

لكي تتفادى أعطال السيارة فلابد أن تتبع مواعيد الصيانة الدورية في مواعيدها الصحيحة، والتي تشمل الاطمئنان على حالة المحرك وموعد تغيير الزيت، بالإضافة إلى تغيير السيور والبوجيهات في موعدها، والكشف على دورة التبريد والإطارات جيدًا، بالإضافة إلى اتباع القواعد المرورية في السير مع التحلي بالروح الطيبة.

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