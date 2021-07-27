برلمانية تشارك في ندوة بعنوان "متقربش ومتجربش" لحماية الشباب من الإدمان والمخدرات

شاركت النائبة الدكتورة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، في ندوة بعنوان متقربش ومتجربش لمكافحة الإدمان، وذلك في اطار حرص القيادة السياسية علي بناء الشخصية المصرية المؤمنة بالعمل ، الواعية المدركة لدورها الحقيقي في بناء المجتمع المصري الحديث ،و في اطار اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في البشر و تأهيلهم .

وأضافت النائبة رشا اسحق:" أن هذا الأمر يأتي من منطلق حرصنا علي دعم الدولة في مبادرة حياة كريمة و توفير الحياة الكريمة التي تليق بنا كمصريين جديرين بالعيش في الجمهورية الجديدة التي طالما حلمنا بها جميعا".

وأشارت اسحق أن هذه الندوة جاءت تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و بدعوة كريمة من أصحاب مبادرة بطل حكاية لمكافحة الإدمان و المخدرات لحماية شبابنا من الوقوع في براثن الإدمان.

وتناولت عضو مجلس الشيوخ أثناء حدديثها بالندوة تعريف لمفهوم المخدرات و انواعها و تصنيفاتها ، و تعريف مفهوم الادمان و متي يتحول الشخص من متعاطي لمدمن ، ماهي اخر احصائيات ادمان المخدرات في مصر ، بالإضافة إلى أسباب الوقوع في براثن المخدرات، واعراض ادمان المخدرات و مضاعفاتها النفسية و الذهنية و الجسدية و ماتصاحبها من اضرابات هرمونية و امراض مناعية و مشكلات اسرية و اجتماعية، وكيف تؤثر المخدرات علي المخ و علي الجهاز العصبي، وتأثير المخدرات علي اجهزة و اعضاء الجسم المختلفة.