عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: من يترك الصلاة كسلا مسلم عاص وليس مرتدا

احمد كريمة
احمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إنه علينا أن نفرق بين أهل الكتاب والمشركين، موضحا أن القرآن يقصد  بالمشركين عبدة الأصنام والأوثان، لكن أهل سيدنا موسى وسيدنا عيسى  هم أهل كتاب.

 

وأضاف أحمد كريمة في حواره في برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الأولى الفضائية”، :" مصطلح أهل الذمة اصبح جزء من التاريخ، وهو تعبير انتهى ولا يصح استخدامه ونحن في دولة مدنية حاليا".

 

وتابع أحمد كريمة:"  من يترك الصلاة كسلا ولكنه معترف بها وبمشروعيتها  فهو  مسلم عاصي وليس مرتد ولم يخرج عن الملة"، مضيفا:" الحديث  بأن تارك الصلاة كافر هو فكر الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة".

 


هل الصلاة في مساجد بها أضرحة حرام؟


قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة ليست حرام وليس فيها شرك.

 

وأضاف عاشور، في فيديو له، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الأضرحة له نقطتين إيجابيتين، أننا أمة وسط ونحن أمة العمل والتطبيق على أرض الواقع.

 

وأشار إلى أن هذا القرار سد الباب على المتطرفين بأن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة شرك وكفر ولا تجوز شرعا.

لا مانع من التبرك بالأضرحة


وكشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم التبرك بالأضرحة، وقال خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدى رزق، إنه لا مانع من التبرك بالأضرحة، معقبا:" يزعمون أن قضية الأضرحة هي شرك بالله"، منوها أن زيارة الأضرحة مستحبة.

وقال الدكتور شوقي علام ، مفتى الجمهورية، إن سيد قطب يحمل شخصية مركبة، محملا سيد قطب وحسن البنا واتباعهم الدماء التى تم اراقتها جماعة الإخوان المسلمين منذ وقتهم حتى الآن، وكذا زعزعة استقرار المجتمعات معقبا:" سيد قطب فى بداية حياته، يختلف، عن وسط حياته، وعن نهاية حياته".

جاء ذلك خلال حوار الدكتور شوقي علام مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدى رزق، ردا على سؤال كيفية تبوء سيد قطب مكانته في نفوس الجماعات الإرهابية واعتباره مرجعية رغم كونه أديبًا وليس شيخًا معتمدًا.

وأكد شوقي علام ، أن سيد قطب لم يكن فقيها، ولم يكتب سوى الخواطر التى كانت ترد على عقله، لافتا إلى أنه لم حرر أي شيء تحريرًا علميًّا دقيقًا يمكن أن نصفه بفقه يتحرك وليس له دور اجتهادي في فهم النص الشرعي أو فهم الواقع.
 

أحمد كريمة الصلاة مسلم الإسلام اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

خاص | بالسكرين شوت.. "سما" تكشف تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها وسبب نشرها للفيديو

الأولى من نوعها في العالم.. الصين تدشن أول سفينة علمية ذكية

والد هداية ملاك يكشف عن رسالته لها قبل التتويج بـ برونزية التايكوندو.. فيديو

بسبب المصايف.. تامر أمين يوجه رسالة نارية لـ أهالي الإسكندرية

كيف وصلت تونس إلى هنا.. لماذا انفجر الرئيس والشعب في وجه الإرهابية؟

أهم الأخبار الدينية| الأزهر يبث الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة.. ورئيس الجامعة يكرم طارق شوقي وعبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ