أحمد كريمة: من يترك الصلاة كسلا مسلم عاص وليس مرتدا

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إنه علينا أن نفرق بين أهل الكتاب والمشركين، موضحا أن القرآن يقصد بالمشركين عبدة الأصنام والأوثان، لكن أهل سيدنا موسى وسيدنا عيسى هم أهل كتاب.

وأضاف أحمد كريمة في حواره في برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الأولى الفضائية”، :" مصطلح أهل الذمة اصبح جزء من التاريخ، وهو تعبير انتهى ولا يصح استخدامه ونحن في دولة مدنية حاليا".

وتابع أحمد كريمة:" من يترك الصلاة كسلا ولكنه معترف بها وبمشروعيتها فهو مسلم عاصي وليس مرتد ولم يخرج عن الملة"، مضيفا:" الحديث بأن تارك الصلاة كافر هو فكر الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة".



هل الصلاة في مساجد بها أضرحة حرام؟



قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة ليست حرام وليس فيها شرك.

وأضاف عاشور، في فيديو له، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الأضرحة له نقطتين إيجابيتين، أننا أمة وسط ونحن أمة العمل والتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذا القرار سد الباب على المتطرفين بأن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة شرك وكفر ولا تجوز شرعا.

لا مانع من التبرك بالأضرحة



وكشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم التبرك بالأضرحة، وقال خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدى رزق، إنه لا مانع من التبرك بالأضرحة، معقبا:" يزعمون أن قضية الأضرحة هي شرك بالله"، منوها أن زيارة الأضرحة مستحبة.

وقال الدكتور شوقي علام ، مفتى الجمهورية، إن سيد قطب يحمل شخصية مركبة، محملا سيد قطب وحسن البنا واتباعهم الدماء التى تم اراقتها جماعة الإخوان المسلمين منذ وقتهم حتى الآن، وكذا زعزعة استقرار المجتمعات معقبا:" سيد قطب فى بداية حياته، يختلف، عن وسط حياته، وعن نهاية حياته".

جاء ذلك خلال حوار الدكتور شوقي علام مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدى رزق، ردا على سؤال كيفية تبوء سيد قطب مكانته في نفوس الجماعات الإرهابية واعتباره مرجعية رغم كونه أديبًا وليس شيخًا معتمدًا.

وأكد شوقي علام ، أن سيد قطب لم يكن فقيها، ولم يكتب سوى الخواطر التى كانت ترد على عقله، لافتا إلى أنه لم حرر أي شيء تحريرًا علميًّا دقيقًا يمكن أن نصفه بفقه يتحرك وليس له دور اجتهادي في فهم النص الشرعي أو فهم الواقع.

