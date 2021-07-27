اللجنة الأولمبية المصرية: سعداء بإنجاز أبطال التايكوندو.. ونتمنى المزيد من الميداليات

أبدى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، سعادته البالغة بتتويج الثنائي هداية ملاك و سيف عيسى بالميدالية البرونزية للتايكوندو خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال العريان في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: نتائج أغلبية لاعبي البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو لم تكن مخيبة للآمال خلال اليوم الأول من الدورة ، فكانت النتائج منطقية نظراً لتأخر سفر اللاعبين، لكن جاء إنجاز هداية ملاك وسيف عيسى بمثابة الإنجاز الكبير للبعثة المصرية بطوكيو.

واختتم العريان: الألعاب الجماعية قدمت الأداء المنتظر خلال الجولة الأولى ، مثل منتخب كرة اليد الذي نجح في الفوز على نظيره البرتغالي لكنه خسر صباح أمس أمام نظيره الدنماركي في الجولة الثانية ، وما زالت أمامه الفرصة في الجولة القادمة أمام اليابان ، كما أن الأمل ما زال قائماً لمنتخب كرة القدم حال الفوز على نظيره الأسترالي ظهر الأربعاء ، وأتمنى حصد المزيد من الميداليات في مختلف الألعاب .

وقرر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجحت هداية ملاك وسيف عيسى في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.