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حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة.. ونواب : نجحنا في القضاء على الظاهرة بشكل كبير.. ويجب دعم الشباب لتحقيق أهدافهم التنموية يرفع جهاز المناعة لمحاربة الأمراض.. تمتعي بطريقة عمل سينابون التفاح استكمال محاكمة المتهمين في قضية تنظيم جند الله .. اليوم اقتصاد الإمارات|المالية: نواصل دعم الجهود العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح تعرف على الدبلومات الجديدة بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة.. ونواب : نجحنا في القضاء على الظاهرة بشكل كبير.. ويجب دعم الشباب لتحقيق أهدافهم التنموية

مجلس النواب
مجلس النواب

برلماني: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية ويجب مساندة الشباب لتحقيق أهدافهم التنموية
برلماني: جهاز تنمية المشروعات دوره كبير في القضاء على الهجرة غير الشرعية
سامية كمال تشيد بمبادرة مراكب النجاة وتؤكد: حققت نتائج إيجابية


قامت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها بالتنسيق والتعاون مع المحافظين.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، فى تصريح اليوم الإثنين، إن محافظة الفيوم هى نقطة البداية لانطلاق هذه الحملة الإعلامية، وهو الأمر الذى كان قد تم الاتفاق عليه خلال زيارة المحافظة نهاية عام 2019 فى ضوء تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك المجلس القومى للمرأة.

وقامت الوزيرة بتوجيه الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على التعاون وتضافر الجهود حتى تؤتى مبادرة "مراكب النجاة" ثمارها وتصل إلى كل الفئات المستهدفة، مشيرة إلى استمرار التواصل مع باقى المحافظات الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية لمتابعة تنفيذ الحملة الإعلامية.

وأكد نواب البرلمان على الجهود التي بذلتها مصر على مدار السنوات الماضية للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال مبادرات عديدة كل منها كان له تأثير إيجابي وساهم في الحد منها، منوهين إلى ضرورة دعم الشباب من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهدافهم التنموية.

وفي هذا الإطار ثمن النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إطلاق وزارة الهجرة حملة إعلامية للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها بالتنسيق والتعاون مع المحافظين، مؤكدا أن الدولة المصرية قامت ببذل جهودا إقليمية كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية .

وأضاف عكاشة في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان ما يثبت أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على ظاهرة الهجرة ومواجهتها بشكل سليم، هو عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ عام 2016.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية البدء بمحافظة الفيوم لأنها واحدة من أكثر المحافظات التى كانت تستخدم فى الهجرة غير الشرعية، موضحا أننا في حاجة لإيصال أفكار جيدة تساعد الشباب وتساندهم نحو نبذ فكرة الهجرة الغير الشرعية التي غالبا ما تنتهي بالموت والخراب.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الاستمرار فى تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحث الشباب على المشاركة الفعالة بها، من خلال تقديم التسهيلات وتعريفهم بها، لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم التنموية

وقال النائب أيمن شكري عضو مجلس النواب، عن محافظة الفيوم، انه كان هناك نسبة كبيرة من الشباب ومنهم الخريجين بالمحافظة، ولم يحصلوا على وظائف وبالتالي بدات هذه فكرة الهجرة الغير الشرعية في الإنتشار، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعد ذلك بالمحافظة في مساندة الشباب والعمل على إلغاء فكرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظة.

وثمن شكري في تصريحاته لـ"صدى البلد" إطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها بالتنسيق والتعاون مع المحافظين، والبداية بمحافظة الفيوم لانطلاق هذه الحملة الإعلامية، لافتا إلى ان هناك تنمية كبير وجهود متواصلة في الاهتمام بالصعيد بشكل عام من خلال تسليط الضوء عليه وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الذي وجه بدعمه وتنميته.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان الدولة انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، وذلك فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، مؤكدا أنها نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.

هذا قالت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة تعتبر جيدة جدا، خاصة فى ظل تعرض الأطفال المهاجرين للغربة، مما يؤثر على نفسيتهم، ويجعلهم يبتعدون عن دفء العائلة، ونحن أولى بأولادنا.

وطالبت سامية كمال، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة توعية الأهالى قبل المدارس، قائلة: "لابد أن تعرف العائلة أن أولادها غاليين عليها، وتقوم بتربيتهم بشكل جيد حتى يكونوا مصدر نفع للمجتمع".
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة التي تحتاج القضاء عليها نظرا لتدميرها مستقبل العديد من الشباب .
 

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