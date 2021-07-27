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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

كريم بامبو
كريم بامبو

قال كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، إنه سعيد بالنتائج الإيجابية التي حققها فريقه في الفترة الأخيرة.


وأضاف كريم بامبو، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" البنك الأهلي يسير بشكل جيد، في الفترة الماضية والفريق كله على قلب رجل واحد".


وأكمل:" التسجيل في الأهلي وبيراميدز أمر جيد خاصة وأنهما من الفرق الكبيرة، وبعد اهدار ركلة الجزاء قبل إعاتها شعرت ان الدنيا أن اسودت في وجهي".


وتابع:" البتك الأهلي لايلعب أى مباراة على التعادل وهدفه الفوز دائما، واقتناص نقطة أفضل من لاشئ في ظل صراع الهبوط المشتعل".


وأردف:" أتمنى فوز الزمالك بالدوري، في حال تتويجه بالمسابقة ستحتسب لي لأنني معارا،ولم يحصل معي تواصل من جانب مسئولي الزمالك حتى الآن، وشيكابالا يدعمني دائما منذ رحيلي، ولكنني لم احتفل على طريقته بعدما سجلت في الأهلي، مثلما تردد، ولم أقصد استفزاز جماهير الأهلي، وهناك من يرغب في صنع فتنة بين الجماهير".


وأتم :" سبب احتفالي هو أن لاعبي البنك الأهلي بتقولي كل ماتش بتجيب جول، فلما ربنا كرمني بجول بصيت على الدكة وقولتلهم اعملكم ايه تاني، لقيت للأسف إن في ناس بتتكلم على لساني وأني قصدي جمهور الأهلي ، مشددا ،معنديش سوشيال ميديا تمامًا بتجيب مشاكل، ومش بتكلم ولا بقول حاجة، ماليش دعوة بالي بيحصل برة الملعب، الي بيحصل ده بيعمل فتنة".
 

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