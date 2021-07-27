عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد هداية ملاك يكشف عن رسالته لها قبل التتويج بـ برونزية التايكوندو.. فيديو

هداية ملاك
هداية ملاك

قال أحمد ملاك السيد، والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو، إنه سعيد للغاية بالإنجاز التي حققتها ابنته في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

وأضاف أحمد ملاك، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" لقد شعرنا جميعا بالقلق بعد رحيل مدرب هداية لخوض تجربة جديدة في فرنسا".

وتابع:" حزنت بشدة لخسارتها أمام بطلة بريطانيا، ولكنني كنت أتمنى أن تنجح في حصد ميدالية بعد خوض الترضية، وبالفعل نجحت في اسعاد الشعب المصري".

وأوضح :" لقد طالبتها ببذل المزيد من الجهد والتركيز، من أجل حصد ميدالية، ونسيان الهزيمة من بطلة بريطانيا، وهذا ما تسبب في ظهورها بشكل مميز في مباريات الترضية".

مكافأة هداية ملاك وسيف عيسى بعد الفوز ببرونزيتى أولمبياد طوكيو

نجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين اليوم فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

 

وأوضح د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هناك قرارا اتخذ بعدم النظر للائحة القديمة فيما يتعلق بحصول الأبطال على الميداليات، مشيرا إلى أن الفائز بالميدالية الذهبية سيمنح 50% زيادة عن اللائحة القديمة ونفس الحال للميدالية الفضية.

 

وأضاف أن القرار يعنى أن البطل الذى سيحصد الميدالية الذهبية فى طوكيو 2021 سيحصل على مليون ونصف جنيه والفضية مليون و125 ألف جنيه وذلك تحفيزا على تحقيق الميداليات ورفع علم مصر خفاقا فى المحافل الأوليمبية.

 

وسيحصد البطل المتوج بالميدالية البرونزية 500 ألف جنيه وذلك وفقا للائحة القديمة ولا توجد تأكيدات بزيادة هذه المكافأة من قبل الوزارة نظرا لرغبتها فى تحفيز الأبطال والبطلات على حصد الذهب والفضة.

 

وحددت وزارة الشباب والرياضة مكافآت للفائزين بميداليات أولمبية فى لائحتها القديمة بواقع مبلغ مالي كبير على النحو التالي:

‎الميدالية الذهبية (مليون جنيه).

‎الميدالية الفضية (750 ألف جنيه).

‎الميدالية البرونزية (500 ألف جنيه).

 

‎وبجانب المبلغ المالي يتم تخصيص راتب شهري للبطل الأولمبي مدى الحياة على النحو التالي:

الميدالية الذهبية (3500 جنيه).

الميدالية الفضية: (2500 جنيه).

الميدالية البرونزية (2000 جنيه).

 

وصرح مصدر مسؤول لـ صدى البلد بأن تلك اللائحة المالية يتم العمل بها منذ دورة الألعاب الأولمبية سيدني 2000.

 

وشدد المصدر على أن البطل الأولمبي أو البارالمبي يمكن أن يستفيد بمجموع رواتب شهرية بحد اقصى 3 ميداليات أولمبية لكن المكافآت الخاصة بكل ميدالية هذا شأن أخر يحصل على المكافاة دون حد اقصى للميداليات.

وواصل المصدر قائلا: لو لاعب حصل على ميدالية ذهبية يحق له راتب شهري 3500 جنيه لو فاز بعد ذلك بميدالية فضية مثلا يضاف للمبلغ 2500 راتب الفائز بتلك الميدالية وهكذا بحد أقصى 3 ميداليات.

وقال المصدر إن وزارة الرياضة تصرف شهريا رواتب للأبطال أصحاب الميداليات سواء الأولمبية او البارالمية بمبلغ يقدر 337,500 جنيه.

ويستفيد من الراتب الشهري مدى الحياة 108 شخص بواقع 14 (بطل وبطلة) أولمبية و94 (بطل وبطلة) بارالمبية و الرواتب لا يتم توريثها.

هداية ملاك التايكوندو طوكيو 2020 وزارة الرياضة

ترشيحاتنا

خاص | بالسكرين شوت.. "سما" تكشف تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها وسبب نشرها للفيديو

الأولى من نوعها في العالم.. الصين تدشن أول سفينة علمية ذكية

والد هداية ملاك يكشف عن رسالته لها قبل التتويج بـ برونزية التايكوندو.. فيديو

بسبب المصايف.. تامر أمين يوجه رسالة نارية لـ أهالي الإسكندرية

كيف وصلت تونس إلى هنا.. لماذا انفجر الرئيس والشعب في وجه الإرهابية؟

أهم الأخبار الدينية| الأزهر يبث الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة.. ورئيس الجامعة يكرم طارق شوقي وعبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ