عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأولى من نوعها في العالم.. الصين تدشن أول سفينة علمية ذكية

سفينة علمية
سفينة علمية

تشهد الصين طفرة في شتى المجالات اهمها الفضاء والبحث العلمي حيث تشرع في تدشين عدة مشروعات عملاقة اخرها السفينة العلمية الذكية. 

ونشرت "صحيفة الشعب اليومية أونلاين" أن الصين قامت بتصميم سفينة علمية ذكية غير مأهولة لأغراض محددة.
وحسب الصحيفة، فقد أفاد مختبر قوانجدونج لعلوم وهندسة المحيط الجنوبي في تشوهاي بأن السفينة الذكية غير المأهولة قد دخلت مرحلة الإنشاء بمدينة قوانغتشو جنوب الصين.

 ومن المتوقع أن تصبح بعد إنشائها أول سفينة في العالم مزودة بجهاز تحكم عن بعد وملاحة مستقلة في المياه المفتوحة، كما ستقدم دعما غير مسبوق للصين في مجال البحوث العلمية البحرية.


وفي تعليق على الأمر، قال الأكاديمي تشن داكي مدير مختبر المحيط الجنوبي إن السفينة ستحدث ثورة في مراقبة المحيط.
وفي هذا الاطار، فقد تم تصميم السفينة الذكية غير المأهولة من قبل مركز الصين لتصميم السفن والبحوث، وتعتمد أساسا على ثلاثة مفاهيم تصميمية؛ هي "المستقبل" و"ضمان النظام غير المأهول" و"الذكاء الأخضر". 

كما حقق معدل توطين صناعة منشآت السفينة نسبة عالية؛ حيث تم تصنيع "نظام الطاقة، ونظام الدفع، والنظام الذكي، ونظام دعم عملية التحقيق وغيرها من النظم المركزية محليا.


وفي ذات السياق، قال فان لي كبير المصممين في الشركة المصنّعة، إن مختبر المحيط الجنوبي ومركز أبحاث وتصميم السفن الصيني وشركة هوانغبو ونتشونغ لصناعة السفن قد أمضوا على اتفاقية لتصميم وبناء السفينة الذكية غير المأهولة في ديسمبر 2020، وستستغرق عملية البناء ما بين 18 و20 شهرا ومن المتوقع أن يتم التسليم عام 2022.


ويبلغ طول السفينة غير المأهولة 88.5 متر، وعرضها 14.0 متر، وعمقها 6.1 متر، وبعمق كاسح يبلغ 3.7 متر، وقدرة طرد المياه بحوالى 2000 طن، وسرعة قصوى تبلغ 18 عقدة، وسرعة اقتصادية في حدود 13 عقدة. كما تحتوي السفينة على سطح واسع يمكن أن يحمل العشرات من الأنظمة الجوية والبحرية والغواصات غير المأهولة المجهزة بتجهيزات مراقبة مختلفة لتحقيق مراقبة ديناميكية ثلاثية الأبعاد لأهداف محددة. 

وهي المنظومة الأولى من نوعها عالميا؛ يمكنها توفير أدوات ذكية وفعالة للوقاية من الكوارث البحرية والتخفيف من حدتها، وإجراء عمليات مسح دقيق للغواصات ورسم الخرائط ومراقبة البيئة البحرية وصيانة مزارع الرياح البحرية، إلى جانب العديد من الوظائف الأخرى ذات الفوائد العلمية والاقتصادية والاجتماعية.

الصين المجالات الفضاء البحث العلمي السفينة العلمية

موضوعات متعلقة

صدمة بشأن إصابات كورونا في الصين

ترشيحاتنا

خاص | بالسكرين شوت.. "سما" تكشف تفاصيل تحرش اليوتيوبر أحمد حسن بها وسبب نشرها للفيديو

الأولى من نوعها في العالم.. الصين تدشن أول سفينة علمية ذكية

والد هداية ملاك يكشف عن رسالته لها قبل التتويج بـ برونزية التايكوندو.. فيديو

بسبب المصايف.. تامر أمين يوجه رسالة نارية لـ أهالي الإسكندرية

كيف وصلت تونس إلى هنا.. لماذا انفجر الرئيس والشعب في وجه الإرهابية؟

أهم الأخبار الدينية| الأزهر يبث الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة.. ورئيس الجامعة يكرم طارق شوقي وعبد الغفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ