محمد إيهاب: لا أتفهم سبب الهجوم على فريدة عثمان

أكد محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال أنه خضع لأكثر من خمسة عشر تحليلاً خاصاً بالمنشطات ، وذلك عقب قرار إيقافه لمدة عامين في 2019 ، مشيراً إلى أن نتائج تلك التحاليل جاءت سلبية .

وقال إيهاب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

فريدة عثمان بطلة عالمية وحققت نجاحات عديدة في السباحة ، ولا أتفهم سبب الهجوم الغير مبرر التي تعرضت له عبر وسائل التواصل الإجتماعي عقب نتائجها في اليوم الأول خلال مشاركتها بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة في طوكيو .

واختتم إيهاب : أعلم أن الجمهور المصري متعطش للإنجازات ، ويتمنى حصد العديد من الميداليات في مختلف الألعاب ، ولكن من الوارد النجاح في بعض الألعاب والإخفاق في الأخرى ، ولذلك أرفض الهجوم على أي لاعب أو لاعبة عبر السوشيال ميديا .

فريدة عثمان تفشل في التأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة



لم تنجح السباحة المصرية فريدة عثمان في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي سباق 100 متر فراشة للسيدات.

واحتلت فريدة عثمان المركز العشرين وأنهت الترتيب العام لسباق 100 م فراشة، بعدما جاءت في المركز الأخير بالتصفية الرابعة بـ 58 ثانية و69 جزءا من الثانية.