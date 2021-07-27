نشرة المرأة.. كيفية تخطي الحالة النفسية بعد مشاهدة فيديو قاتل زوجته.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، نعرض لكم أبرزها فى هذا التقرير..





توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 27/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

أبراج اليوم الثلاثاء 27/7/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها خبيرة الأبراج ماغي فرح.



الحمل

أبراج_ماغي_فرح_2021

مهنياً ودراسياً

أحوالك المادية تعاني من بعض التعثر الخفيف ادرس خطواتك الفترة القادمية جيداً وخاصة المالية منها , لن تصادف الكثير من الأشخاص في مثل طيبة لذا لاترفع سقف توقعاتك بالناس

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : آمن بالقسمة والنصيب لأن هذا أفضل لك. دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، لاتجعلها تأثر عليك , المرتبط : لا تحرم الحبيب من كلمات قد تنعش روحه. و لا تكن مدللا أكثر من اللازم , حافظ على توازن مشاعرك هذه الفترة

صحياً

كلما أصبحت في سلام داخلي أكبر كلما حصلت على صحة نفسية أفضل. الاعتماد على الخضراوات والفواكه، يعطي الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل والتعب اليومي



لو من مواليد 27 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك





برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الأسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 27 يوليو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

استشاري نفسي... بعد فيديو قاتل بنى سويف شادية زوجته كيف يتخطى الصدمة النفسية



انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فيديو قتل الزوج محمود محمد سليمان 35 سنة زوجته وطعمها ٢٧ طعنة بالسكين وقمع شرايين يده بعد قتلها، مما سبب حالة من الحزن الشديد لكل من رأى هذا الفيديو.

أكد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي انه يتأثرون من مثل هذه المشاهد فى الأفلام والمسلسلات ولكن لأول مرة يرون هذه المشاهد حقيقية على الشاشات وقمة الوحشية والانتقام فى القتل والعدوانية والكرة الذي تحول للانتقام عكس ما يقام عليه الهدف الأساسي للأسرة.

طريقة عمل عصير الخوخ والنعناع واكتشف فوائده



تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل عصير خوخ بالنعناع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومنعش خلال هذه الأيام فى موسم الحر إليك المقادير