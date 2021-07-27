اللجنة الأولمبية: أبطالنا في المصارعة قد يحققون إنجازا تاريخيا في أولمبياد طوكيو

هنأ المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بحصد مصر أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك قائلاً : ألف مبروك للشعب المصري النتيجة أكثر من رائعة ومصر وقلتلكم انتظروا واصبروا والنتائج هتبقى إيجابية والقادم أفضل بإذن الله وكنت عارف أن لاعبينا عندهم قدرات "وحول فوز هداية ملاك غير المتوقع .



وتابع العريان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي" قائلاً : "كنا بنقول إن هداية فرصها أقل في مقابل سيف كانت فرصة أكبر وكان " الرانك " العالمي " يؤكد أن سيف هو الأقرب للميدالية".





وأشار إلى أن هداية حققت إنجازاً كبيراً خاصة أنها لعبت بوزن أعلى من الوزن الذي لعبت عليه المرة الفائتة بالإضافة لإجرائها لعملية جراحية في أعقاب في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وكانت ظروفها مختلفة عن سيف لكنها في النهاية أثبتت أنها بطلة أولمبية .قائلاً : منقدرش نستعبدها من التوقعات لأنها بطلة أوليمبية ".



ووضح أن محمد حمزة لاعب الشيش أحدث مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً : محمد حمزة كان بطل العالم للناشئين تحت عشرين سنة منذ عامين واصل محمد حمزة، لاعب منتخب سلاح الشيش، تألقه ليتأهل إلى منافسات قبل النهائي مفاجأة للعالم ووصله لإنجاز مثل ذلك في سن صغير يؤكد أن مصر مازالت بخير وولادة".

مصر وأول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020

وحققت مصر أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك.و فازت هداية ملاك على الأمريكية بايجي مكفيرسون في وزن تحت 67 كجم.وتغلبت هداية على اللاعبة الأمريكية 17-6 ، بعد أن حولت تأخرها في الجولة الأخيرة من 5-3 لمكفيرسون. أما سيف عيسى فتغلب على النرويجي أندري أورديمان بنتيجة 12-4 ليحقق ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ. ورفع الثنائي المصري رصيد التايكوندو إلى 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد كثالث أكثر لعبة بالتساوي مع الملاكمة وبعد رياضتي رفع الأثقال والمصارعة. ورفعت مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوع برصيد 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و17 برونزية في تاريخ المشاركات الأولمبية.

