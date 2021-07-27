عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجنة الأولمبية: أبطالنا في المصارعة قد يحققون إنجازا تاريخيا في أولمبياد طوكيو

هداية ملاك
هداية ملاك

هنأ المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بحصد مصر  أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك قائلاً : ألف مبروك للشعب المصري النتيجة أكثر من رائعة   ومصر   وقلتلكم انتظروا واصبروا والنتائج هتبقى إيجابية والقادم أفضل بإذن الله  وكنت عارف أن لاعبينا   عندهم قدرات "وحول فوز هداية ملاك غير المتوقع .


وتابع العريان   خلال مداخلة  هاتفية  ببرنامج " من مصر  " المذاع على قناة  " سي بي سي" قائلاً : "كنا بنقول إن هداية فرصها أقل في مقابل سيف كانت فرصة أكبر وكان " الرانك " العالمي " يؤكد أن سيف هو الأقرب للميدالية".



وأشار إلى أن هداية  حققت إنجازاً كبيراً   خاصة أنها لعبت بوزن أعلى من الوزن الذي لعبت عليه المرة الفائتة بالإضافة لإجرائها لعملية جراحية في أعقاب في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016  وكانت ظروفها مختلفة عن سيف  لكنها في النهاية أثبتت أنها بطلة أولمبية .قائلاً : منقدرش نستعبدها من التوقعات لأنها بطلة أوليمبية ".


ووضح أن محمد حمزة لاعب الشيش أحدث  مفاجأة من العيار الثقيل  قائلاً : محمد حمزة كان بطل العالم للناشئين تحت عشرين سنة منذ عامين  واصل محمد حمزة، لاعب منتخب سلاح الشيش، تألقه ليتأهل إلى منافسات قبل النهائي مفاجأة للعالم   ووصله لإنجاز مثل ذلك في سن صغير يؤكد أن مصر مازالت بخير   وولادة".

 

 مصر وأول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020

 

وحققت مصر أول ميداليتين في أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق رياضة التايكوندو من سيف عيسى وهداية ملاك.و فازت هداية ملاك على الأمريكية بايجي مكفيرسون في وزن تحت 67 كجم.وتغلبت هداية على اللاعبة الأمريكية 17-6 ، بعد أن حولت تأخرها في الجولة الأخيرة من 5-3 لمكفيرسون. أما سيف عيسى فتغلب على النرويجي أندري أورديمان بنتيجة 12-4 ليحقق ميداليته الأولمبية الأولى في التاريخ. ورفع الثنائي المصري رصيد التايكوندو إلى 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد كثالث أكثر لعبة بالتساوي مع الملاكمة وبعد رياضتي رفع الأثقال والمصارعة. ورفعت مصر رصيدها إلى 34 ميدالية متنوع برصيد 7 ذهبيات و10 ميداليات فضية و17 برونزية في تاريخ المشاركات الأولمبية.
 

ترشيحاتنا

أولمبياد طوكيو.. ضحى هاني تودع منافسات فردي الريشة الطائرة

أضرار النوم على جنابة وهل يورث الفقر؟ الإفتاء ترد

في ذكرى وفاة يوسف شاهين.. لماذا اقتحم غرفة يسرا وأشهر أعماله

شاومي تفاجئ مستخدميها بإمكانات هواتف Redmi K50 القادمة.. مواصفات

تعرف على قدرات الشاحنة رام 1500 TRX .. وكم سعرها ؟

اليوم.. آخر مهلة لصرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ