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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إخلاء طائرة قبل إقلاعها بعد تحذير خطير بسبب مراهق

طائرة
طائرة

تم إخلاء طائرة أمريكية تابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة، قبل إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي؛ بعد أن أرسل مراهق، صورة "بندقية" لركاب آخرين على متن الطائرة، عبر خاصية إيردروب Airdrop، التي تتيح لمستخدمي أجهزة “آبل” إرسال صور أو ملفات معينة لبعضهم البعض.


وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن الرحلة المتجهة إلى أورلاندو كانت تستعد للمغادرة حين أبلغ عدد من الركاب عن تلقيهم صورة بندقية، الأمر الذي أثار الرعب بالمكان ودفع طاقم الطائرة إلى إخلائها سريعاً.


وتم إخضاع جميع الركاب للفحص الأمني للمرة الثانية، وقد تبين بعد ذلك أن الصورة تم إرسالها من قبل مراهق أراد تنفيذ مقلب في المسافرين.


وتم إعادة جميع الركاب للطائرة، عدا المراهق.

وقال دوج ياكيل، المتحدث باسم مطار سان فرانسيسكو الدولي: «المراهق لم يكن يحمل سلاحاً، والصورة التي أرسلها تم التقاطها في تاريخ سابق ومن مكان مختلف، ولكنه مُنع من الصعود على متن الطائرة ثانية؛ من منطلق الحذر».


وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن صورة البندقية لم تكن حقيقية بل كانت صورة لبندقية لعبة تبدو أصلية إلى حد كبير.

طائرة مطار سان فرانسيسكو مراهق إيردروب آبل

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