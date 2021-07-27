حسام حسن: مجموعة مصر صعبة.. ويفضل عدم الاهتمام بنتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين

قال حسام حسن، لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق، إن مجموعة مصر الحالية، في الأولمبياد صعبة.

وأضاف حسام حسن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "المجموعة الحالية لمنتخب مصر في الأولمبياد، كانت أكثر صعوبة من المجموعة التي خاضها الفراعنة في نسخة 2012".

وأكمل : "تعودنا على الاحتكاك بالمدارس التي نواجهها في الأولمبياد تحت قيادة هاني رمزي، وموقفنا في أولمبياد لندن كان أسهل كثيرا من موقف المنتخب الحالي مع شوقي غريب".

واختتم تصريحاته: "يفضل عدم الاهتمام بنتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين".