سيف زاهر: أختلف مع سيد عبد الحفيظ.. ولا داعي لحرب التصريحات

علَّق الإعلامي سيف زاهر، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد مباراة الإنتاج الحربي؛ وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرَّد سيف زاهر: “اختلفت مع تصريحات الكابتن سيد عبدالحفيظ أمس، لا داعي لحرب التصريحات، والهدوء في صالح الكرة في مصر، وهذا لا يفسد للود قضية”.



يذكر أن سيد عبد الحفيظ قال إن النادي الأهلي يتبقى له 9 مباريات بينما يتبقى للزمالك 7 ضربات جزاء.

وقصد سيد عبد الحفيظ من خلال التصريح أن الزمالك يُحتسب له ضربة جزاء كل مباراة في الدوري، بينما الأهلي يعاني من الظلم التحكيمي، وهو الأمر الذي يرد عليه الزملكاوية بالنفي ويتهمون الحكام في المقابل بمجاملة الأهلي.

تصريحات الجونة

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وضع نفسه في مرمى الهجوم عندما تحدث عن تكافؤ الفرص، وطلب الزمالك خوض مباراة المحلة في الاسكندرية بعد الاتحاد بـ 3 أيام، حيث علق بأن الجونة من حقه أن يخوض مباراة سموحة بالإسكندرية ثم الأهلي بالإسكندرية أيضاً بدلا من البحر الأحمر، وليس من حق اتحاد الكرة أن يرفض.

الأزمة أن تصريحات سيد عبد الحفيظ هذه المرة عرضته لهجوم حاد بسبب الحديث بلسان نادي الجونة، وتم اتهامه على لسان بعض الزملكاوية بأنه ( النادي الأهلي ) اتفق مع الجونة على ذلك في الخفاء من أجل مصلحة الأهلي.

ردود الزملكاوية

لم يفوّت الزملكاوية تصريحات سيد عبد الحفيظ حيث ردت الجماهير قبل أن ترد القناة الرسمية للنادي وكذلك الإعلاميين الزملكاوية.