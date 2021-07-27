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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. الخطيب وموسيماني يحضران حفل زفاف اللاعب حمدي فتحي

صدى البلد

تداولت صور ومقاطع فيديو، للخطيب والمدير الفني بيتسو موسيماني ولاعبي الفريق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل زفاف لاعب النادي الأهلي، حمدي فتحي، والذي أقيم ليلة أمس الأثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 

وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

 

وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته على روان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.

 

وكان حمدي فتحي غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.

 

وتألقت العروس بإطلالة رقيقة مرتدية، فستان زفاف باللون الأبيض تشبه الملكات والأميرات، مع وضع طرحة الفستان أعلى الرأس منسدلة للأسفل، مع وضع الهيد بيس في منتصف الشعر الحريري الناعم.

كما فضلت زوجة حمدي فتحي، أن تضع المكياج البسيط المعتمد على الألوان الترابية، حيث اختارت اللون البني كآيشادو وأيضا كأحمر شفاه مع لمسات بسيطة من البلاشر على الوجنتين.

وظهرت زوجة حمدي فتحي بمجوهرات رقيقة خطفت الأنظار، مرتدية الأقراط البسيطة في الأذن مع العقد في الرقبة والانسيال في اليد، ممكسة ببوكية ورد أبيض جذاب.

وارتدى اللاعب حمدي فتحي البدلة باللون الأبيض أما البنطال ففضل اللون الأسود، مع الببيون باللون الأسود والساعة الكلاسيكية.

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