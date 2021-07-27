من ثاني أعلى قمة في العالم.. وفاة متسلق جبال شهير

توفي متسلق الجبال الاسكوتلندي ريك ألن، نهاية الأسبوع الماضي، خلال تسلقه جبل كي 2 الباكستاني، ثاني أعلى قمة في العالم البالغ طوله 8611 مترا، وفق ما أعلن فريقه، الإثنين.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، مات المتسلق الشهير البالغ من العمر 68 عاما جراء انهيار ثلجي في أثناء محاولته فتح طريق جديدة على الجانب الجنوبي الشرقي لجبل “كي 2” مع متسلقَين آخرَين لم يتعرضا لأي أذى.



وأعلنت وكالة السفر الباكستانية «قراقرم إكسبيديشنز» المسؤولة عن الخدمات اللوجستية للرحلة الاستكشافية، أنه «بعد التشاور مع عائلته وأصدقائه، دُفن المتسلق الأسطوري صباح أمس (الاثنين) عند سفح سفينة جبل كي 2 المهيب».



وأكدت منظمة غير حكومية، كان “ألن” يجمع أموالاً لها، وفاة المتسلق الإسكتلندي، وكتبت «بارتنرز ريليف أند ديفلبمنت» عبر «تويتر»: «مات ريك وهو يمارس النشاط الأحب على قلبه وقد عاش حياته بشجاعة قناعاته».



وفي 2018، اعتبر ألن متوفى لفترة وجيزة بعدما ضل طريقه على قمة برود بيك البالغ ارتفاعه 8047 متراً قرب جبل كي 2 في شمال باكستان، لكن عثرت فرق الإغاثة في وقت لاحق على حقيبته ما أدى إلى إنقاذه.