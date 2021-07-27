أشرف عبد الباقي يحمس الجمهور بمفاجأة قريبا على مسرح الساحل

نشر الفنان أشرف عبد الباقي، صورة جديدة، رفقة نجوم مسرح مصر، وحمَّس جمهوره بمفاجأة سيعلن عنها قريبا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب: “انتظروا مفاجأة قريبا على مسرح الساحل” وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وكانت أبرز التعليقات كالآتي: “ربنا يكرمكم- منتظرين جدا- وحشتني اللمة دى- يا رب ترجع تاني”.

إقامة مسرح فى الساحل الشمالي

أوضح أشرف عبد الباقي، خلال لقائه فى برنامج" لايت شو" على قناة "الحياة"، أن فكرة إقامة مسرح فى الساحل الشمالي؛ هي تطور للعمل بمسرح الإسكندرية .

وتابع أشرف عبد الباقي: “كنا بنعرض موسم شتوى فى القاهرة و موسم صيفى فى إسكندرية، كانت مجموعة حوالى 20 فرقة بتضم العديد من الفنانين الكبار مثل الفنان عادل إمام و محمد صبحى و سمير غانم” .

وروى أشرف عبد الباقي، أنه بدأ مشواره الفنى بعمل أدوار صغيرة و شاركه فى ذلك زملاؤه من الفنانين مثل محمد هنيدي و علاء ولى الدين.

عروض مسرح مصر

مسرحية "آل كابوني" عرضت على قناة mbc مصر فى إطار عروض مسرح مصر.

مسرحية "آل كابوني"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول مُحاكاه عدد من الشباب لإجواء عصابات آل كابوني الشهيرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.



وعرضت أيضا مسرحية “زى الفل” على قناة mbc مصر.

مسرحية "زي الفل" تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول عدد من الشباب يُشكلون فريقا لتقديم أكروبات وألعاب خطرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

