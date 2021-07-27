مشادة إلكترونية.. وزير الخارجية الفنزويلي يصف كولومبيا بـ دولة المخدرات

وقعت مشادة إلكترونية، بين وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، والرئيس الكولومبي إيفان دوكي؛ بشأن ضرورة إدراج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وكتب أرياسا على "تويتر"، مخاطبا رئيس كولومبيا: "أنت على رأس دولة مخدرات، تصدر المخدرات والعنف".

وأضاف: "لديكم في الحكم مصنع إرهابيين، حرم السكان من فرصة السلام داخل البلاد، ويرسل مرتزقة لنشر العنف واغتيال رؤساء في المنطقة"، وذلك في إشارة إلى اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويز، الذي اعتقل في إطار التحقيقات فيه أكثر من 20 مواطنا كولومبيا، هم من العسكريين السابقين.

جاء ذلك؛ ردا على تصريح الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن الولايات المتحدة يجب أن تدرج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"؛ بسبب إيوائها أعضاء في جماعة "فارك" المتمردة.