عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشادة إلكترونية.. وزير الخارجية الفنزويلي يصف كولومبيا بـ دولة المخدرات

فنزويلا
فنزويلا

وقعت مشادة إلكترونية، بين وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، والرئيس الكولومبي إيفان دوكي؛ بشأن ضرورة إدراج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

txt

فنزويلا تُسجل 1018 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بكورونا

txt

رئيس فنزويلا يكشف عن تعرضه لمحاولتي اغتيال

وكتب أرياسا على "تويتر"، مخاطبا رئيس كولومبيا: "أنت على رأس دولة مخدرات، تصدر المخدرات والعنف".

وأضاف: "لديكم في الحكم مصنع إرهابيين، حرم السكان من فرصة السلام داخل البلاد، ويرسل مرتزقة لنشر العنف واغتيال رؤساء في المنطقة"، وذلك في إشارة إلى اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويز، الذي اعتقل في إطار التحقيقات فيه أكثر من 20 مواطنا كولومبيا، هم من العسكريين السابقين.

جاء ذلك؛ ردا على تصريح الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أن الولايات المتحدة يجب أن تدرج فنزويلا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"؛ بسبب إيوائها أعضاء في جماعة "فارك" المتمردة.

الولايات المتحدة قائمة الدول الراعية للإرهاب وزير الخارجية الفنزويلي الرئيس الكولومبي دولة المخدرات

موضوعات متعلقة

الرئاسة التونسية تكشف تفاصيل مكالمة قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي

المنفذ الوحيد للعالم.. أنباء عن إغلاق طريق رئيسي بين إثيوبيا وجيبوتي

نشرة أخبار العالم.. السودان يعلن زيادة كبيرة في إيراد النيل.. قيس سعيد يصدر قرارات جديدة.. نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة في لبنان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس التونسي ووزير الخارجية الأمريكي

تفاصيل لقاء الرئيس التونسي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

رسميا.. إعلان موعد الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق

الأردن: نأمل في تجاوز الأشقاء بتونس هذه الأوضاع الصعبة

تطور جديد.. هشام المشيشي يعلن الالتزام بقرارات الرئيس التونسي

ترشيحاتنا

خاص| كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. زوجي مصر المختلط في الرماية يودعان منافسات 10 متر مسدس هواء

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل الدوري ويوضح علاقة الأهلي بالأمر

كيف تحصل على أجر الصدقة وتستغفر لك الملائكة وأنت نائم؟.. وصية نبوية

السمسرة جائزة بشروط.. مركز الأزهر يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ