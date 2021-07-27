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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. محمد عبد العال يهزم بطل المجر بـ الايبون ويتأهل لدور الـ32 بمنافسات الجودو

صدى البلد

تأهل محمد عبد العال لاعب منتخب مصر للجودو إلى دور الـ32 في منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس.

ونجح عبد العال في الفوز في دور الـ64 على اللاعب المجري أتيليا أونجفاري، بعلامة الايبون؛ بعدما تلقي منافسه 3 إنذارات بعد الوصول لنقطة الجولة الذهبية.

ويواجه محمد عبد العال في دور ال 32 اللاعب الإيطالي كريستيان بارلاتي

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات، هي الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين أمس فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.

محمد عبد العال الجودو دورة الألعاب الأولمبية طوكيو اولمبياد طوكيو طوكيو2020

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