تقرير أممي يحذر من تصاعد العنف في أفغانستان.. ويدعو لهذا الأمر

حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) من تصاعد العنف غير المبرر في أفغانستان، والذي أوقع أعداداً كبيرة من الضحايا المدنيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2021، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاجتثاث العنف.



تناول تقرير جديد، صدر، الإثنين، تحذير الأمم المتحدة من أنه بدون خفض كبير في التصعيد في العنف، فإن أفغانستان في طريقها لتشهد في عام 2021 أعلى عدد على الإطلاق من الضحايا المدنيين المسجلة في عام واحد منذ أن بدأت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في تسجيل الضحايا عام 2009.



وذكر التقرير أن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان بلغ في النصف الأول من عام 2021 مستويات قياسية، بما في ذلك زيادة حادة بشكل خاص في عدد القتلى والجرحى منذ مايو عندما بدأت القوات العسكرية الدولية انسحابها، واشتد القتال في أعقاب هجوم طالبان.



وأشار التقرير إلى سقوط 5 آلاف و183 مدنيًا (1,659 قتيلا و3,524 جريحا) وهو ارتفاع بنسبة 47% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، فيما بلغ عدد الضحايا الكلي بين مايو ويونيو 2,392 (783 قتيلا و1,609 من الجرحى) – وهو الأعلى لهذين الشهرين منذ أن بدأت يوناما عملية التوثيق.



وقالت ديبورا ليونز الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان: "أناشد طالبان والقادة الأفغان أن يتنبهوا لمسار الصراع الكئيب والمروع وتأثيره المدمر على المدنيين"، داعية طالبان والقادة الأفغان إلى "تكثيف الجهود على طاولة المفاوضات، ووقف القتال الأفغاني ضد الأفغان، وحماية الشعب الأفغاني ومنحه الأمل في مستقبل أفضل".