المدير الفني يكشف أزمة نتيجة يوسف طلبة لاعب القوس والسهم في طوكيو 2020

أوضح ماجد محيي، المدير الفني لمنتخب القوس والسهم، أن يوسف طلبه لاعب المنتخب، خسر من لاعب كازاخستان، دينيس جانكين، بنتيجة 4 - 6، في دور الـ64 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وقال ماجد محيي، إن يوسف طلبه كان متقدما، ووصلت نتيجة المباراة إلى التعادل 4-4، وأعلنت لجنة الحكام أن السيستم الإلكتروني تعطل، وتوقفت المباراة لمدة 15 دقيقة، ولم يعمل السيستم، ووفقا للوائح؛ تم استكمال المباراة من خلال التسجيل الورقي، حيث تمنح اللوائح للجنة الحكام اتخاذ هذا القرار.



وأضاف ماجد محيي، يوسف طلبه كان متفوقا ويقدم أداء مميزا، وتوقف المباراة لمدة 15 دقيقة؛ منح اللاعب الكازاخستاني، المصنف التاسع على العالم، العودة لتركيزه والهدوء، بعد أن كان يوسف طلبه متفوقا ومتقدما، وتم استكمال اللقاء بالتسجيل الورقي لينتهي اللقاء بخسارة يوسف طلبه 6-4.



وكان الموقع الرسمي للبطولة قد نشر النتائج بفوز يوسف طلبه بالمباراة بناء على اللوحة الإلكترونية التي تعطلت قبل تدارك الخطأ والتصحيح واستكمال التسجيل ورقيا.