"الأولمبية" تكرم هداية ملاك وسيف عيسى بعد ميداليات طوكيو 2020 ومكافآت استثنائية

قامت البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بتكريم الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب التايكوندو في مقر إقامة البعثة بالقرية الأولمبية بطوكيو بعد نجاحهما في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.
وحرص مسئولو البعثة المصرية على تكريم أعضاء الجهاز الفني للمنتخب “أسامة السيد، ومحمد مجدي” والمدير الفني المكسيكي “أوسكار”، وذلك في حضور عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد التايكوندو، وإيهاب جابر عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.
وتم منح اللاعبين والجهاز الفني مكافأة مالية استثنائية بعد تحقيق الميداليات.
وحققت اللاعبة هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم، بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6، في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
بينما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو؛ بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.