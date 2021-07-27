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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة.. الهند تسجل أقل حصيلة إصابات بكورونا منذ مارس

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 29.689 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و415 وفاة جديدة؛ وهي أدنى حصيلة يومية منذ 17 من مارس الماضي.

ومن ناحية أخرى، ناشدت الأمم المتحدة، الصين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التحقيق بشأن معرفة منشأ فيروس كورونا.

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الهند تُسجل 39 ألفا و361 إصابة جديدة و416 حالة وفاة بكورونا

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زيارة رسمية.. مدير الصحة العالمية فى مملكة البحرين لهذا السبب

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الصين، للتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحجم الضروري".

 

وأشار حق إلى أن منظمة الصحة العالمية تتمتع بالإدارة الكاملة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا.

 

وسبق أن أعلنت الصين، أنها لن تشارك في المرحلة الثانية من التحقيق حول منشأ فيروس كورونا، معتبرة أن موقف المنظمة من التحقيق “يتسم بالغطرسة”.

 

بدوره صرح المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس بأن المنظمة تتوقع "الشفافية" من الصين حيال التحقيق، مشيرا إلى وجود "مشاكل" أثناء المرحلة الأولى من  التحقيق، بما في ذلك مع الوصول إلى البيانات الخاصة بفترة بدء انتشار الوباء.

 

وأعرب البيت الأبيض، عن إحباطه إزاء رفض الصين خطة منظمة الصحة العالمية بشأن المرحلة الثانية من التحقيق حول أصول فيروس كورونا.

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة حول منشأ كورونا غير مسؤولة وخطيرة".

 

وأضافت: "ليس من المناسب أن تعيق الصين التعاون في هذا الوقت من جائحة كورونا".

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 فيروس كورونا المستجد الصحة الهندية الهند

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