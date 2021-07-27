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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة تأجيل الدورى.. أزمة في النجم الساحلي بسبب الأهلي .. أزمة في نتيجة يوسف طلبة بـ طوكيو 2020

طوكيو 2020
طوكيو 2020

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 27-7-2021 العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية  أو العالمية.

 

المدير الفني يكشف أزمة نتيجة يوسف طلبة لاعب القوس والسهم في طوكيو 2020

أوضح ماجد محيي، المدير الفني لمنتخب القوس والسهم، أن يوسف طلبه لاعب المنتخب، خسر من لاعب كازاخستان، دينيس جانكين، بنتيجة 4 - 6، في دور الـ64 من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

أولمبياد طوكيو.. محمد عبد العال يودع منافسات الجودو من دور الـ32

ودع محمد عبد العال لاعب منتخب مصر للجودو منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.


إيقاف كوليبالي وحرمان النجم الساحلي من التعاقدات بسبب الأهلي

كشفت تقارير الصحف التونسية رفض المحكمة الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” استئناف نادي النجم الساحلي التونسي ولاعبه سوليماني كوليبالي في أزمة النادي الأهلي .


خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل الدوري ويوضح علاقة الأهلي بالأمر
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تأجيل بطولة الدوري المصري الممتاز؛ حال تأهل منتخب مصر الأولمبي من الدور الأول لأولمبياد طوكيو 2020.

 

خالد جلال: التعادل أمام الأهلي ثم بيراميدز مرضي.. والمنافسة على البقاء صعبة


أعرب خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي عن رضاه التام بتعادل الفريق أمام الأهلي ثم بيراميدز في مباراتين متتاليتين ، مشيراً إلى أن هاتين النقطتين مرضيتين إلى حد كبير .


مايوه سيدات الجمباز.. إيهاب أمين يرد على رانيا علواني: «نختار أفضل الملابس»

قال إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، إنه دائما مع اختيار أفضل الملابس للاعبين والظهور بشكل يليق بمكانة مصر في المحافل الدولية.

والد هداية ملاك يكشف عن رسالته لها قبل التتويج بـ برونزية التايكوندو.. فيديو
قال أحمد ملاك السيد، والد هداية ملاك، بطلة التايكوندو، إنه سعيد للغاية بالإنجاز التي حققتها ابنته في دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».

يوسف طلبة الأهلى النجم الساحلي منتخب مصر البنك الاهلي

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أخبار الرياضة.. حقيقة تأجيل الدورى.. أزمة في النجم الساحلي بسبب الأهلي .. أزمة في نتيجة يوسف طلبة بـ طوكيو 2020

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